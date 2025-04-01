FBC: Firebreak sera-t-il un jeu AA ou AAA ? Son directeur de la communication répond



le 01 avril 2025 à 16h03 Publié par Justine Manchuelle le 01 avril 2025 à 16h03

FBC: Frebreak est le nouveau projet en date des développeurs de Control. Mais son budget pose la question des conditions de son développement et de sa classification.