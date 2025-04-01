FBC: Firebreak sera-t-il un jeu AA ou AAA ? Son directeur de la communication répond

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 01 avril 2025 à 16h03
FBC: Frebreak est le nouveau projet en date des développeurs de Control. Mais son budget pose la question des conditions de son développement et de sa classification.
FBC: Firebreak sera-t-il un jeu AA ou AAA ? Son directeur de la communication répond
En octobre 2024, Remedy Entertainment surprenait ses joueurs en officialisant le développement d'un spin-off de Control baptisé FBC: Firebreak. Prévu pour l'été 2025 sans date de sortie définitive, ce FPS coopératif sera disponible sur PC, PS5 et consoles Xbox Series. 

Au gré des révélations, il a été annoncé qu'un budget de 30 millions d'euros a été alloué au développement de FBC: Firebreak. À titre de comparaison, ce budget était de 50 millions d'euros pour Control 2. Or, même si les sommes dédiées sont importantes, le spin-off pourrait être considéré comme un jeu AA et non comme un titre AAA. D'ailleurs, Thomas Puha, directeur de la communication du studio, a donné quelques précisions à ce sujet dans un récent entretien. 

FBC: Firebreak, un jeu moins cher à développer car il ne contient pas cet élément pourtant prisé

Interrogé par MP1st, Thomas Puha a expliqué comment le budget était utilisé pour le développement du jeu. Il déclare alors que cette somme « signifie le coût de développement du jeu, c'est-à-dire le budget, la taille de l'équipe de développement et la quantité de contenu et de fonctionnalités que nous livrons dès le premier jour. Tous ces éléments sont étroitement liés les uns aux autres ».

fbc-firebreak-screenshot
Il explique également les raisons derrière l'écart de budget entre Control 2 et FBC: Firebreak, tout en rappelant que l'objectif premier reste de proposer le meilleur jeu possible à la communauté. « Il y a des choses comme le fait que nous ne faisons pas beaucoup de VO localisées dans de nombreuses langues différentes, ce qui nous permet d'être plus économes, ce qui est plus facile lorsque vous n'avez pas de cutscenes, qui sont parmi les choses les plus chères à faire dans les jeux vidéo. »

En effet, il est précisé que FBC: Firebreak ne contiendra pas de cutscenes, alors qu'il s'agit de l'une des spécialités de Remedy Entertainment. Si ce détail peut intriguer, il a une influence dans le développement du projet et son coût, ce qui peut également impacter sa classification en tant que jeu AA. Mais pour en découvrir davantage, il va encore falloir faire preuve d'un peu de patience.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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