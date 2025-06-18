FBC: Firebreak peine à convaincre, un démarrage difficile

FBC: Firebreak, le jeu de tir de Remedy Entertainment, souffre d'une réception plutôt mitigée.

FBC: Firebreak n'est pas un grand succès, pour le moment

Remedy Entertainment a déjà prévu de nouveaux contenus pour FBC: Firebreak

The launch of FBC: Firebreak is just the beginning. Have a look at what the post-launch roadmap will look like.



All playable post launch content in the game is free.



FBC: Firebreak launches June 17. #FBCFirebreak pic.twitter.com/bZdliHaOil — Remedy Entertainment (@remedygames) June 11, 2025

Le nouveau jeu du studio Remedy Entertainment,, est, comme vous le savez probablement déjà, disponible sur plusieurs plateformes de jeu depuis le 17 juin 2025. Malheureusement,En effet, au moment où nous écrivons ces lignes,comptabilise un peu moins de 1 000 évaluations sur la plateforme de Valve, Steam. Malheureusement,, qui ne propose qu'une poignée de missions, pouvant être terminées en quelques minutes. Certaines personnes au sein de la communauté remarquent, en outre, que le gameplay se veut quelque peu ennuyeux et répétitif. Fort heureusement, d'autres saluent le titre pour son ambiance et son aspect assez amusant.Peu de temps avant le lancement du soft, Remedy Entertainment a partagé une première roadmap pour. Celle-ci annonce que deux mises à jour majeures arriveront dans les prochains mois.La première, baptisée Codename « Outbreak », introduira une nouvelle zone, de nouveaux systèmes de gameplay ainsi que des équipements et récompenses. Celle-ci est prévue pour l'automne 2025. Le deuxième patch, soit Codename « Blackout », qui doit arriver au cours de cet hiver, ajoutera lui-aussi une nouvelle zone, de nouvelles récompenses et de nouvelles pièces d'équipement.Reste à savoir si les joueurs et les joueuses seront toujours au rendez-vous pour découvrir le contenu des prochaines mises à jour majeures prévues pour. En guise de conclusion, rappelons que le jeu de tir coopératif de Remedy Entertainment est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre figure également dans le Game Pass et le catalogue du PS Plus Extra.