FBC: Firebreak peine à convaincre, un démarrage difficile

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 juin 2025 à 14h46
FBC: Firebreak, le jeu de tir de Remedy Entertainment, souffre d'une réception plutôt mitigée.
FBC: Firebreak peine à convaincre, un démarrage difficile
Le nouveau jeu du studio Remedy Entertainment, FBC: Firebreak, est, comme vous le savez probablement déjà, disponible sur plusieurs plateformes de jeu depuis le 17 juin 2025. Malheureusement, sa réception n'est pas très bonne : FBC: Firebreak dispose de notes « moyennes » sur Steam.

FBC: Firebreak n'est pas un grand succès, pour le moment

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En effet, au moment où nous écrivons ces lignes, FBC: Firebreak comptabilise un peu moins de 1 000 évaluations sur la plateforme de Valve, Steam. Malheureusement, les évaluations globales pour le jeu de tir coopératif de Remedy Entertainment sont « moyennes ».

Beaucoup de joueurs et de joueuses pointent ainsi du doigt le manque de contenu sur FBC: Firebreak, qui ne propose qu'une poignée de missions, pouvant être terminées en quelques minutes. Certaines personnes au sein de la communauté remarquent, en outre, que le gameplay se veut quelque peu ennuyeux et répétitif. Fort heureusement, d'autres saluent le titre pour son ambiance et son aspect assez amusant.

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Remedy Entertainment a déjà prévu de nouveaux contenus pour FBC: Firebreak

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Peu de temps avant le lancement du soft, Remedy Entertainment a partagé une première roadmap pour FBC: Firebreak. Celle-ci annonce que deux mises à jour majeures arriveront dans les prochains mois.

La première, baptisée Codename « Outbreak », introduira une nouvelle zone, de nouveaux systèmes de gameplay ainsi que des équipements et récompenses. Celle-ci est prévue pour l'automne 2025. Le deuxième patch, soit Codename « Blackout », qui doit arriver au cours de cet hiver, ajoutera lui-aussi une nouvelle zone, de nouvelles récompenses et de nouvelles pièces d'équipement. 
Reste à savoir si les joueurs et les joueuses seront toujours au rendez-vous pour découvrir le contenu des prochaines mises à jour majeures prévues pour FBC: Firebreak. En guise de conclusion, rappelons que le jeu de tir coopératif de Remedy Entertainment est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre figure également dans le Game Pass et le catalogue du PS Plus Extra.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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