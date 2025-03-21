FBC: Firebreak, le spin-off multijoueur de Control, se dévoile dans un nouveau trailer énergique

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 21 mars 2025 à 10h55
Remedy Entertainment a profité du Future Game Show pour présenter une toute nouvelle bande-annonce de FBC: Firebreak, son jeu de tir coopératif situé dans l'univers de Control. Prévu pour cet été, le jeu propose une expérience originale à trois joueurs, dans laquelle il faudra affronter des fournitures de bureau devenues dangereusement vivantes. Oui, même les post-its s'y mettent !
FBC: Firebreak, le spin-off multijoueur de Control, se dévoile dans un nouveau trailer énergique

Que se passe-t-il lorsque le Federal Bureau of Control perd le contrôle ?

FBC: Firebreak transporte les joueurs dans une nouvelle crise au cœur de l'Ancienne Maison, cadre principal de Control. Cette fois, la situation est tellement catastrophique que les joueurs devront incarner les « premiers intervenants bénévoles », chargés d'aider à nettoyer les derniers vestiges du Hiss, ces mystérieuses entités surnaturelles ayant envahi le bâtiment. Le nouveau trailer dévoile notamment l'un des jobs disponibles, baptisé « Paper Chase », où des ennemis inattendus – littéralement faits de post-its – sèment le chaos dans le secteur exécutif du bureau.

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Des missions variées pour un chaos permanent

Chaque mission de FBC: Firebreak, appelée « job », propose une crise unique à gérer en coopération. À l'image des urgences réelles telles que des incendies ou des inondations, ces menaces ont une fâcheuse tendance à réapparaître régulièrement. Mike Kayatta, directeur du jeu, explique :
Comme les crises réelles, ces événements reviennent constamment. Votre travail est crucial, mais n'est jamais vraiment terminé.
Les joueurs choisiront leur mission selon deux critères principaux :
  • Le niveau de menace (Threat level) : déterminant la difficulté des affrontements et les récompenses potentielles.
  • Le niveau d'autorisation (Clearance level) : permettant d'accéder à plus ou moins de zones au sein de chaque mission.

Trois kits d'intervention d'urgence pour trois styles de jeu

Pour accomplir ces missions, les joueurs auront à leur disposition trois types d'équipements, appelés Crisis Kits :
  • Jump Kit : spécialisé dans les attaques électriques, avec un « Electro-Kinetic Charge Impactor ».
  • Fix Kit : axé sur les réparations et le corps-à-corps avec une énorme clé à molette.
  • Splash Kit : centré sur les attaques aquatiques grâce à son « Crank-Operated Fluidic Ejector ».
Chaque kit représente un rôle spécifique et permet aux joueurs de se spécialiser selon leur style de jeu préféré.
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Un modèle premium avec du contenu post-lancement gratuit

FBC: Firebreak sera proposé à un prix intermédiaire lors de sa sortie, et Remedy assure que tout le contenu jouable post-lancement sera accessible gratuitement pour tous les joueurs. Des options cosmétiques payantes seront cependant disponibles, permettant aux fans de personnaliser davantage leur expérience.

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Remedy reste confiant malgré la concurrence des shooters multijoueurs

Bien que conscient de lancer son premier jeu multijoueur sur un marché extrêmement compétitif, Remedy affiche une certaine confiance quant au succès de FBC: Firebreak. Thomas Puha, porte-parole du studio, explique :
Nous avons soigneusement identifié notre public dès le début. Nous avons conçu le jeu pour qu'il soit facile d'accès et rapide à jouer, sans donner l'impression d'avoir un deuxième travail.
Puha précise également que Remedy envisage un soutien à long terme du jeu, avec des plans très concrets pour le futur, tout en restant prudent :
Nous ne sommes pas naïfs. C'est notre premier jeu multijoueur, et nous faisons tout pour assurer un lancement réussi.
Thomas Puha
Thomas Puha, porte-parole de Remedy

Rendez-vous cet été sur PC, PS5, Xbox Series X|S, Game Pass et PS Plus

FBC: Firebreak sortira cet été (date exacte à confirmer) sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu sera également inclus dès sa sortie dans les abonnements Game Pass Ultimate (Xbox et PC), ainsi que dans les niveaux Extra et Premium du PlayStation Plus. Voilà qui promet aux fans de Control un été rempli d'action et de post-its enragés !
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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