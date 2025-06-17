FBC: Firebreak : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juin 2025 à 15h46
FBC: Firebreak dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 %/Platine du jeu de Remedy Entertainment. Nous vous partageons la liste complète.
FBC: Firebreak : La liste complète des trophées et des succès
Comme un très grand nombre de jeux, FBC: Firebreak propose une liste de trophées et de succès. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le 100 % ou Platine du jeu de tir coopératif de Remedy Entertainment doivent impérativement la consulter et s'intéresser aux intitulés. Ainsi, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de FBC: Firebreak.

Liste des trophées et succès de FBC: Firebreak

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Pour obtenir le 100 % ou bien Platine de FBC: Firebreak, qui est nommé « Employé du siècle », les joueurs et les joueuses doivent effectuer diverses missions, sous quelques conditions, et, par extension, réaliser des actions spécifiques. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de FBC: Firebreak :
  • Bienvenue à Firebreak → Terminer une mission.
  • Prime de risque → Terminer une mission en difficulté Extrême.
  • Morts ou riches → Terminer une mission en difficulté Terminale.
  • Tampon de l'inspection → Terminer une mission de niveau d'accréditation 6 en Extrême ou plus sans agent à terre.
  • Acte de présence → Terminer une mission sans tirer un seul coup de feu.
  • Sacrée journée, hein ? → Terminer une mission de niveau d'accréditation 6 en difficulté Terminale.
  • La routine → Terminer 10 missions avec extration complète.
  • Premiers secours → Réanimer un coéquipier.
  • La pause est finie → Réanimer 50 coéquipiers.
  • Heures sup' → Réanimer un coéquipier en tant que dernier survivant et sans volontaire restant.
  • Arrière, faquins ! → Tuer 500 ennemis à longue portée (plus de 50 mètres).
  • D'une pierre dix coups → Toucher 10 ennemis avec une seule attaque.
  • Maîtrise du geste → Accomplir une réparation manuelle sans erreur.
  • Couteau suisse → Éteindre un incendie, réparer une machine et recharger un appareil électrique en une seule mission.
  • Voyou → Placer 100 sprays.
  • Expressionniste → Débloquer un nouveau spray.
  • Petite main du labo → Récupérer un échantillon de recherche.
  • Rat de laboratoire → Équiper un avantage de recherche dans chaque emplacement d'un kit de crise.
  • Bleusaille → Atteindre le grade maximal avec un kit de crise.
  • Vétéran → Atteindre le grade maximal avec deux kits de crise.
  • Firebreaker → Atteindre le grade maximal avec tous les kits de crise.
  • Formation pratique : électricité → Terminer une mission avec le kit d'électricien.
  • Formation pratique : réparation → Terminer une mission avec le kit de réparation.
  • Formation pratique : nettoyage → Terminer une mission avec le kit de nettoyage.
  • Ambition → Augmenter votre rang.
  • Mesures désespérées → Déployer une para-utilité.
  • Par tous les moyens → Déployer 3 améliorations différentes avec votre groupe en une mission en Difficile ou plus.
  • Annihilateur → Neutraliser un objet contaminé.
  • Spécialiste du confinement → Terminer une mission avec trois objets contaminés neutralisés.
  • Le grand fauteuil → Tuer plus d'ennemis avec le canon rotatif qu'avec votre arme en une seule mission.
  • Et tu tapes, tapes, tapes → Utiliser la clé pour réparer 100 machines.
  • Et que ça saute ! → Tuer dix ennemis sans que vos pieds ne touchent le sol en une seule mission.
  • Génératrice → Utiliser l'impacteur pour recharger 100 appareils électriques.
  • Basses besogneuses → Utiliser la pétaradio pour provoquer dix ennemis d'un coup.
  • Diplôme de premiers secours → Utiliser l'humidificateur pour soigner un coéquipier.
  • Pare-feu → Utiliser l'expulseur pour éteindre 100 flammes.
  • Reste cool → Terminer une mission en Difficile ou plus sans surchauffer l'expulseur (fonctionnel ou plus).
  • Tel Icare → Neutralisez dix ennemis volants en une seule mission.
  • Psycho → Vous retrouver à terre pendant la douche.
  • C'est ce que je dis toujours... → Prendre une douche avec votre équipe au complet.
  • Une mine ? Vous retrouver à terre à cause de votre propre Nain.
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que FBC: Firebreak est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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