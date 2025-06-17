FBC: Firebreak : La liste complète des trophées et des succès

FBC: Firebreak dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 %/Platine du jeu de Remedy Entertainment. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de FBC: Firebreak

Bienvenue à Firebreak → Terminer une mission.

→ Terminer une mission. Prime de risque → Terminer une mission en difficulté Extrême.

→ Terminer une mission en difficulté Extrême. Morts ou riches → Terminer une mission en difficulté Terminale.

→ Terminer une mission en difficulté Terminale. Tampon de l'inspection → Terminer une mission de niveau d'accréditation 6 en Extrême ou plus sans agent à terre.

→ Terminer une mission de niveau d'accréditation 6 en Extrême ou plus sans agent à terre. Acte de présence → Terminer une mission sans tirer un seul coup de feu.

→ Terminer une mission sans tirer un seul coup de feu. Sacrée journée, hein ? → Terminer une mission de niveau d'accréditation 6 en difficulté Terminale.

→ Terminer une mission de niveau d'accréditation 6 en difficulté Terminale. La routine → Terminer 10 missions avec extration complète.

→ Terminer 10 missions avec extration complète. Premiers secours → Réanimer un coéquipier.

→ Réanimer un coéquipier. La pause est finie → Réanimer 50 coéquipiers.

→ Réanimer 50 coéquipiers. Heures sup' → Réanimer un coéquipier en tant que dernier survivant et sans volontaire restant.

→ Réanimer un coéquipier en tant que dernier survivant et sans volontaire restant. Arrière, faquins ! → Tuer 500 ennemis à longue portée (plus de 50 mètres).

→ Tuer 500 ennemis à longue portée (plus de 50 mètres). D'une pierre dix coups → Toucher 10 ennemis avec une seule attaque.

→ Toucher 10 ennemis avec une seule attaque. Maîtrise du geste → Accomplir une réparation manuelle sans erreur.

→ Accomplir une réparation manuelle sans erreur. Couteau suisse → Éteindre un incendie, réparer une machine et recharger un appareil électrique en une seule mission.

→ Éteindre un incendie, réparer une machine et recharger un appareil électrique en une seule mission. Voyou → Placer 100 sprays.

→ Placer 100 sprays. Expressionniste → Débloquer un nouveau spray.

→ Débloquer un nouveau spray. Petite main du labo → Récupérer un échantillon de recherche.

→ Récupérer un échantillon de recherche. Rat de laboratoire → Équiper un avantage de recherche dans chaque emplacement d'un kit de crise.

→ Équiper un avantage de recherche dans chaque emplacement d'un kit de crise. Bleusaille → Atteindre le grade maximal avec un kit de crise.

→ Atteindre le grade maximal avec un kit de crise. Vétéran → Atteindre le grade maximal avec deux kits de crise.

→ Atteindre le grade maximal avec deux kits de crise. Firebreaker → Atteindre le grade maximal avec tous les kits de crise.

→ Atteindre le grade maximal avec tous les kits de crise. Formation pratique : électricité → Terminer une mission avec le kit d'électricien.

→ Terminer une mission avec le kit d'électricien. Formation pratique : réparation → Terminer une mission avec le kit de réparation.

→ Terminer une mission avec le kit de réparation. Formation pratique : nettoyage → Terminer une mission avec le kit de nettoyage.

→ Terminer une mission avec le kit de nettoyage. Ambition → Augmenter votre rang.

→ Augmenter votre rang. Mesures désespérées → Déployer une para-utilité.

→ Déployer une para-utilité. Par tous les moyens → Déployer 3 améliorations différentes avec votre groupe en une mission en Difficile ou plus.

→ Déployer 3 améliorations différentes avec votre groupe en une mission en Difficile ou plus. Annihilateur → Neutraliser un objet contaminé.

→ Neutraliser un objet contaminé. Spécialiste du confinement → Terminer une mission avec trois objets contaminés neutralisés.

→ Terminer une mission avec trois objets contaminés neutralisés. Le grand fauteuil → Tuer plus d'ennemis avec le canon rotatif qu'avec votre arme en une seule mission.

→ Tuer plus d'ennemis avec le canon rotatif qu'avec votre arme en une seule mission. Et tu tapes, tapes, tapes → Utiliser la clé pour réparer 100 machines.

→ Utiliser la clé pour réparer 100 machines. Et que ça saute ! → Tuer dix ennemis sans que vos pieds ne touchent le sol en une seule mission.

→ Tuer dix ennemis sans que vos pieds ne touchent le sol en une seule mission. Génératrice → Utiliser l'impacteur pour recharger 100 appareils électriques.

→ Utiliser l'impacteur pour recharger 100 appareils électriques. Basses besogneuses → Utiliser la pétaradio pour provoquer dix ennemis d'un coup.

→ Utiliser la pétaradio pour provoquer dix ennemis d'un coup. Diplôme de premiers secours → Utiliser l'humidificateur pour soigner un coéquipier.

→ Utiliser l'humidificateur pour soigner un coéquipier. Pare-feu → Utiliser l'expulseur pour éteindre 100 flammes.

→ Utiliser l'expulseur pour éteindre 100 flammes. Reste cool → Terminer une mission en Difficile ou plus sans surchauffer l'expulseur (fonctionnel ou plus).

→ Terminer une mission en Difficile ou plus sans surchauffer l'expulseur (fonctionnel ou plus). Tel Icare → Neutralisez dix ennemis volants en une seule mission.

→ Neutralisez dix ennemis volants en une seule mission. Psycho → Vous retrouver à terre pendant la douche.

→ Vous retrouver à terre pendant la douche. C'est ce que je dis toujours... → Prendre une douche avec votre équipe au complet.

→ Prendre une douche avec votre équipe au complet. Une mine ? Vous retrouver à terre à cause de votre propre Nain.

Comme un très grand nombre de jeux,. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le 100 % ou Platine du jeu de tir coopératif de Remedy Entertainment doivent impérativement la consulter et s'intéresser aux intitulés. Ainsi, ci-dessous, nous vous partageonsPour obtenir le 100 % ou bien Platine de, qui est nommé « Employé du siècle », les joueurs et les joueuses doivent effectuer diverses missions, sous quelques conditions, et, par extension, réaliser des actions spécifiques. Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.