FBC: Firebreak : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de FBC: Firebreak avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.



Est-il possible de jouer à FBC: Firebreak sur PC avec une manette ?

Disponible depuis le mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu,, qui est développé mais aussi édité par Remedy Entertainment, est un jeu de tir coopératif. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure, signée par les créateurs de Control.D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentSi vous vous questionnez à ce propos, sachez que. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui préfèrent utiliser un contrôleur pour ce genre de jeu.Remarquons que Remedy Entertainment a, notamment, partagé cette information sur la page Steam du titre. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant dans la colonne de droite, nous pouvons lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».D'ailleurs, à cet endroit, l'équipe en charge du soft précise que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox ou celle de la dernière console de Sony/PlayStation, la DualSense. Les deux semblent être prises en charge en Bluetooth et en filaire. Ainsi, si vous souhaitez, il vous suffit de brancher votre périphérique (et ce, selon les possibilités d'un point de vue connectique de celui-ci).En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 17 juin 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Soulignons, par ailleurs, le fait que le titre de Remedy Entertainment figure dans le catalogue du Game Pass ainsi que celui du PS Plus Extra, et ce, depuis son lancement.