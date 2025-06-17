De nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à propos de la présence ou non de FBC: Firebreak dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

FBC: Firebreak est-il dans le Game Pass ?

B̶r̶i̶n̶g̶ fight a sticky note (or 4,000). pic.twitter.com/JIVvAa1DTN — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 16, 2025

Développé ainsi qu'édité par Remedy Entertainment,est un jeu de tir multijoueur, qui dispose, précisons-le, d'une forte dimension coopérative. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans ce nouveau titre des créateurs de Control et Alan Wake 2. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non danset désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos deNe tournons pas autour du pot plus longtemps. Les joueurs et les joueuses seront, très certainement, ravis d'apprendre que la réponse est positive :, et ce, depuis son lancement officiel, qui remonte au 17 juin 2025.Selon les informations partagées par Remedy Entertainment et Xbox,est, ainsi, disponible via l'abonnement Game Pass Ultimate et PC Game Pass, le rendant alors jouable sur PC, Xbox Series mais aussi par le biais du Cloud. Comme vous l'aurez dès lors compris, si vous possédez un abonnement actif au Game Pass Ultimate ou bien au PC Game Pass, vous pouvez découvrir le jeu de tir coopératif de Remedy Entertainment,, via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût.Rappelons, pour conclure, que, qui est sorti le 17 juin 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (notamment via Steam). Soulignons, en outre, que le nouveau titre multijoueur de Remedy Entertainment est également dans le catalogue du PS Plus Extra, et ce, depuis sa sortie.