Si vous vous demandez si FBC: Firebreak est cross-play sur PS5, Xbox Series et PC, sachez que nous vous apportons la réponse.

FBC: Firebreak est-il cross-play ?

You'll be able to play FBC: Firebreak with up to two friends, no matter the platform! That's right, FBC: Firebreak will launch with crossplay between all available platforms.



FBC: Firebreak releases in Summer 2025. Wishlist now!#FBCFirebreak pic.twitter.com/NfQcd9F7m5 — FBC: Firebreak 🔻 Control (@ControlRemedy) April 15, 2025

Le nouveau jeu de Remedy Entertainment,, est attendu pour le mois de juin 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, et propose, pour rappel, de la coopération en ligne. De nombreux joueurs et joueuses, qui souhaitent découvrir ledit titre, se demandent, d'ailleurs,. Nous vous partageons la réponse à cette question, dans ce qui suit.Rappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.Dans le cas du jeu de Remedy Entertainment, sachez que. Cela signifie donc que les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 peuvent jouer avec des personnes étant sur Xbox Series. Il en va de même pour celles et ceux étant sur PC. Ledit studio de développement a, notamment, partagé cette information via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui date du mois d'avril 2025.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 17 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est inclus dans le catalogue PS Plus Extra, depuis sa sortie, selon les dernières informations partagées par PlayStation.