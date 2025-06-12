FBC: Firebreak est-il cross-play ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 juin 2025 à 15h30
Si vous vous demandez si FBC: Firebreak est cross-play sur PS5, Xbox Series et PC, sachez que nous vous apportons la réponse.
FBC: Firebreak est-il cross-play ?
Le nouveau jeu de Remedy Entertainment, FBC: Firebreak, est attendu pour le mois de juin 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, et propose, pour rappel, de la coopération en ligne. De nombreux joueurs et joueuses, qui souhaitent découvrir ledit titre, se demandent, d'ailleurs, si FBC: Firebreak est cross-play ou non. Nous vous partageons la réponse à cette question, dans ce qui suit.

FBC: Firebreak est-il cross-play ?

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Rappelons, avant tout, que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres cross-play, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.

Dans le cas du jeu de Remedy Entertainment, sachez que FBC: Firebreak dispose bien de la fonctionnalité cross-play. Cela signifie donc que les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 peuvent jouer avec des personnes étant sur Xbox Series. Il en va de même pour celles et ceux étant sur PC. Ledit studio de développement a, notamment, partagé cette information via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui date du mois d'avril 2025.
Rappelons, en guise de conclusion, que FBC: Firebreak arrive le 17 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est inclus dans le catalogue PS Plus Extra, depuis sa sortie, selon les dernières informations partagées par PlayStation.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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