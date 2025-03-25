FBC: Firebreak dit non aux Passes de combat, événements limités et récompenses quotidiennes

Remedy Entertainment prend le contre-pied des pratiques actuelles : son prochain jeu, FBC: Firebreak, promet une expérience coopérative totalement dénuée des mécaniques habituelles incitant au FOMO (Fear of Missing Out).
Oubliez les Battle Pass, les événements à durée limitée ou encore les récompenses journalières : le studio finlandais veut une expérience fluide, simple et respectueuse du temps des joueurs.
Aucune mécanique de pression ou de « FOMO » dans FBC: Firebreak
Contrairement à de nombreux autres jeux multijoueur récents, Remedy refuse clairement les mécaniques visant à obliger les joueurs à se connecter quotidiennement ou à acheter des contenus additionnels sous peine d'être exclus. Selon Xbox Wire
, les développeurs garantissent qu'il n'y aura aucun Battle Pass
.
Les événements temporaires ne seront pas présents. Les récompenses journalières ou « check-ins
» seront absents. L'objectif principal est clairement exprimé par Remedy : offrir une expérience de jeu accessible et immédiate, où chacun peut profiter librement du contenu disponible sans contrainte.
Les joueurs ne seront jamais séparés par le contenu payant
Remedy précise également que les extensions futures, bien que nombreuses et totalement gratuites, ne sépareront jamais les groupes d'amis :
Vos amis ne seront jamais exclus parce qu'ils n'ont pas acheté une extension.
Cette approche permet de préserver l'intégrité et la cohésion des équipes, sans forcer les joueurs à dépenser ou à suivre une cadence imposée pour rester compétitifs.
Bien que dépourvu de Battle Pass et autres artifices, FBC: Firebreak
promet tout de même une grande richesse de personnalisation pour les joueurs. Remedy a déjà annoncé de nombreuses options comme les Jobs
, les Kits de Crise
et des améliorations nommées Altered Augments
, avec des dizaines d'avantages pour personnaliser votre expérience de jeu.
Par ailleurs, le studio prévoit un soutien à long terme, avec « énormément
» de contenu supplémentaire après la sortie, intégralement gratuit.
Sortie prévue cet été sur consoles et PC
FBC: Firebreak
sortira cet été sur Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PC. Situé six ans après les événements du jeu à succès Control
, le jeu placera les joueurs dans la peau des équipes d'intervention rapide du Federal Bureau of Control
, en plein cœur des mystérieuses menaces de « L'Ancienne Maison
». Si le prix exact n'a pas encore été dévoilé, Remedy a précisé qu'il s'agirait d'un titre au tarif intermédiaire, donc accessible à un large public.
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