FBC: Firebreak dévoile sa feuille de route pour l'année à venir

À quelques jours du lancement de FBC: Firebreak, Remedy Entertainment a partagé la feuille de route du titre pour l'année 2025. Deux mises à jour majeures sont déjà confirmées et leur contenu devrait ravir les joueurs.
Se déroulant après les événements de Control, FBC: Firebreak
va apporter une dimension plus déjantée à la franchise de Remedy Entertainment. Pour permettre aux joueurs de continuer de s'amuser après le lancement du titre, des mises à jour régulières seront proposées au fil des mois. Afin de savoir ce qu'ils ont prévu pour la communauté, les développeurs ont partagé le 12 juin dernier la feuille de route post-lancement de FBC: Firebreak.
Préparez-vous à l'arrivée de Codename « Outbreak » et Codename « Blackout » dans FBC: Firebreak
Partagée sur les réseaux sociaux, la feuille de route confirme la présence de deux mises à jour majeures dans les prochains mois. La première surviendra dans le courant de l'automne 2025 et se nomme Codename "Outbreak". Elle permettra aux nettoyeurs d'explorer une toute nouvelle zone : le secteur de recherches
. De « nouveaux systèmes de gameplay
», des équipements inédits ainsi que de nouvelles récompenses seront également offertes aux joueurs les plus assidus.
Tandis que la seconde, baptisée Codename "Blackout" arrivera en jeu pendant l'hiver. Celle-ci proposera également une nouvelle zone à explorer, de nouvelles pièces d'équipement, des récompenses gratuites ainsi qu'un pack cosmétique payan
t. Cependant, les développeurs n'ont pas encore partagé plus d'informations à son sujet afin de garder quelques surprises en réserve pour la fin de l'année.
Des mises à jour saisonnières prévues pour le titre ?
Avec un programme déjà bien chargé, FBC: Firebreak est déterminé à offrir à sa communauté des nouveautés régulières. D'ailleurs, il est possible que le format de mise à jour saisonnière soit conservé en 2026
. Néanmoins, il faudra attendre de nouvelles informations officielles pour confirmer ce point.
Rappelons que FBC: Firebreak sera disponible à partir du 17 juin prochain sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series
.
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