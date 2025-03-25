FBC: Firebreak confirme le cross-play à sa sortie, mais une fonctionnalité très attendue manquera à l'appel

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2025 à 17h40
À l'approche de son lancement cet été, FBC: Firebreak, le nouveau jeu coopératif de Remedy dans l'univers de Control, a dévoilé de nouvelles informations majeures. Si certaines fonctionnalités très demandées seront bien présentes dès le départ, d'autres devront malheureusement attendre.
FBC: Firebreak confirme le cross-play à sa sortie, mais une fonctionnalité très attendue manquera à l'appel
Lors d'un récent événement de présentation concernant FBC: Firebreak, Remedy Entertainment a confirmé plusieurs fonctionnalités essentielles, notamment le cross-play immédiat entre toutes les plateformes à la sortie du jeu. Toutefois, une option populaire auprès des joueurs manquera cruellement lors du lancement.

Cross-play au lancement, mais pas de cross-progression

Le cross-play sera disponible dès le premier jour pour permettre aux joueurs Xbox Series, PS5 et PC de coopérer facilement entre eux, grâce notamment à un système de « friend code ». Le jeu proposera également un matchmaking en ligne pour simplifier la recherche de partenaires de jeu.

En revanche, la cross-progression, permettant de poursuivre sa progression d'une plateforme à l'autre, ne sera malheureusement pas disponible dès la sortie. Julian Fondum, community manager chez Remedy, explique lors d'un entretien avec MP1ST :

« La cross-progression n'arrivera pas au lancement. Peut-être à l'avenir, mais rien n'est sûr. Nous préparons en coulisse de nombreuses fonctionnalités potentielles pour plus tard, mais pour le moment, ce n'est pas prévu. »

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Un gameplay varié et adapté à tous les niveaux

Dans FBC: Firebreak, les joueurs incarnent les membres de l'unité d'intervention « Firebreak » du Bureau Fédéral de Contrôle (FBC), que nous avons découvert dans l'excellent Control. Ils devront mener à bien différentes missions, appelées « Jobs », afin de sécuriser la mystérieuse Oldest House.

Chaque mission aura des niveaux de « Menace » et d'« Accréditation » déterminant sa difficulté et sa durée, avec des récompenses proportionnelles à la performance. Trois kits de crise différents seront proposés aux joueurs, chacun avec des avantages spécifiques et des augmentations altérées uniques.

Miniature vidéo

Bientôt une date de sortie

FBC: Firebreak sortira cet été sur Xbox Series, PS5 et PC. Bonne nouvelle supplémentaire : les abonnés Game Pass et PlayStation Plus Extra/Premium pourront y jouer dès le premier jour, ce qui permettra d'augmenter grandement le nombre de joueurs à la sortie.

Remedy semble donc préparer soigneusement le terrain pour offrir une expérience coopérative captivante, même si certaines fonctionnalités restent en attente pour le moment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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