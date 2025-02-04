Far Cry: New Dawn s'offre une mise à jour, qui va grandement plaire

Ubisoft a, récemment, mis à jour l'un de ses jeux Far Cry, soit Far Cry: New Dawn, afin d'apporter un élément qui va faire plaisir à la communauté.
Sorti au début de l'année 2019 sur plusieurs plateformes de jeu, et considéré comme un standalone plongé dans l'univers du cinquième jeu de la licence, Far Cry: New Dawn est actuellement au cœur de l'actualité vidéoludique, et ce, pour une bonne raison
.
Far Cry: New Dawn passe à 60 FPS sur certaines consoles
En effet, comme annoncé dans une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Far Cry: New Dawn est, à présent, jouable en 60 FPS sur la dernière console de Sony et celle de Microsoft, à savoir la PS5 et la Xbox Series
. Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert cet épisode, mettant en scène les jumelles, Mickey et Lou, comme antagonistes et proposant une aventure d'une quinzaine d'heures, environ.
Far Cry: New Dawn est disponible via le Game Pass
En plus de cette annonce, rappelons que Far Cry: New Dawn
est arrivé dans le catalogue du Game Pass, et ce, depuis le 4 février 2025. Ainsi, celles et ceux qui possèdent un abonnement actif au Game Pass Ultimate, PC Game Pass ou bien Game Pass Standard peuvent jouer à Far Cry: New Dawn
sur consoles ou PC, sans surcoût.
Rappelons, en guise de conclusion, que Far Cry: New Dawn
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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