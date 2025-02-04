Far Cry: New Dawn s'offre une mise à jour, qui va grandement plaire

Ubisoft a, récemment, mis à jour l'un de ses jeux Far Cry, soit Far Cry: New Dawn, afin d'apporter un élément qui va faire plaisir à la communauté.

Far Cry: New Dawn passe à 60 FPS sur certaines consoles

Post-apocalyptic Hope Country just got a whole lot smoother 💥

Play Far Cry New Dawn at native 60 FPS NOW on PS5 and Xbox Series X/S!



Time to take on the Highwaymen like never before! pic.twitter.com/5iQHIcjm4q — Far Cry (@FarCrygame) February 3, 2025

Far Cry: New Dawn est disponible via le Game Pass

Sorti au début de l'année 2019 sur plusieurs plateformes de jeu, et considéré comme un standalone plongé dans l'univers du cinquième jeu de la licence,En effet, comme annoncé dans une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise,. Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert cet épisode, mettant en scène les jumelles, Mickey et Lou, comme antagonistes et proposant une aventure d'une quinzaine d'heures, environ.En plus de cette annonce, rappelons queest arrivé dans le catalogue du Game Pass, et ce, depuis le 4 février 2025. Ainsi, celles et ceux qui possèdent un abonnement actif au Game Pass Ultimate, PC Game Pass ou bien Game Pass Standard peuvent jouer àsur consoles ou PC, sans surcoût.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.