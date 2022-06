Prime Gaming : Les jeux du mois de juin 2022 offerts, avec un Far Cry

Les jeux Prime Gaming pour juin 2022

Escape from Monkey Island

Calico

Astrologaster

Across the Grooves

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en juin 2022 ?

Les abonnés au service d'Amazon, peuvent profiter de certains bonus grâce à la partie. En plus de récupérer des éléments pour de nombreux jeux (Apex Legends, VALORANT, LoL, Fall Guys, etc.), plusieurs jeux sont offerts tous les mois. Très souvent, nous avons affaire à des jeux indépendants, mais très bons, mais de temps en temps, des productions plus connues, voire des triples A, sont de la partie.Pour ce mois de juin 2022, nous avons le droit à un mélange entre classiques (avec deux grandes franchises) et indépendants.Ainsi, nous retrouvons, en tête d'affiche,, qui plonge ici les joueurs en plein cœur de l'Himalaya, dans la région fictive de Kyrat. Dans cet opus, très apprécié de la communauté, vous serez amené à affronter le terrible Pagan Min, l'antagoniste.Nous avons également le droit à WRC 8, jeu de rallye sorti en 2019 et permettant aux amoureux de ces courses de s'immerger dans la saison 2019. Bien que datant, il permet de profiter de 14 rallyes et une centaine de spéciales. Pour le reste, voici la liste des jeux de ce mois de juin à récupérer gratuitement :Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous rendre tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, comme mentionné plus haut, vous obtiendrez un code à entrer sur Origin.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours