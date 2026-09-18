Far Cry : La série TV étoffe son casting avec des acteurs connus

La série TV Far Cry a accueilli de nouveaux acteurs et actrices, étoffant ainsi son casting.

Comme vous le savez probablement déjà, la licence Far Cry va avoir le droit à une adaptation cinématographique, et plus précisément à une série TV. Si celle-ci est encore bien mystérieuse, de nouvelles informations ont été dévoilées, il y a peu de temps : de nouveaux acteurs et actrices ont rejoint la série Far Cry.

La série Far Cry s'offre plusieurs nouveaux acteurs

Si le casting de la série TV Far Cry avait déjà révélé quelques noms, de nouveaux acteurs et actrices disposent désormais d'un rôle dans ledit projet d'adaptation. Ainsi, selon les dernières informations connues et partagées par Ubisoft, la série Far Cry vient d'accueillir l'actrice Jennifer Jason Leigh, qui est notamment connue pour son interprétation dans le film Les Huit Salopards ou encore la série Atypical. Brendan Gleeson, qui a joué dans Spider-Noir, figure également dans le casting. Sans oublier, Hamish Linklater (Gen V), Sam Spruell (A Knight of the Seven Kingdoms) et Jamie Demetriou (Pride and Prejudice).

That's a suspicious amount of talent in one place.



Brendan Gleeson, Jennifer Jason Leigh, Hamish Linklater, Sam Spruell and Jamie Demetriou join FX's Far Cry TV show.



What could possibly go wrong? pic.twitter.com/NAd5w7gCGZ — FARCRY (@FarCrygame) September 18, 2026

Ces nouveaux acteurs rejoignent, dès lors, Rob Mac, Lizzy Caplan et Steve Buscemi. Toutefois, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas d'informations sur leur rôle. Il y a fort à parier que nous en saurons plus à ce sujet en temps et en heure. Affaire à suivre, sur ce point...

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Rappelons que la série TV Far Cry, qui a Noah Hawley (Fargo) et Rob Mac (It's Always Sunny in Philadelphia) comme showrunners, devrait raconter une histoire par saison. D'ailleurs, chaque saison proposera un nouveau décor ainsi qu'un nouveau casting, d'après les derniers détails révélés. Cependant, il va falloir patienter avant de pouvoir la visionner, car l'adaptation ne possède pas encore de date de sortie et n'a pas encore présenté ses premières images.