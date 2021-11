Far Cry 6 : Vaas : Folie, le premier DLC, annonce sa date de sortie et se détaille

PC Édition Standard → 46,19 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Ultimate → 104,19 € au lieu de 119,99 €, soit 13 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,49 € au lieu de 69,99 €, soit 22 % de réduction. Édition Gold → 76,49 € au lieu de 99,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Ultimate → 89,89 € au lieu de 119,99 €, soit 25 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.

Season pass PC → 32,67 € au lieu de 39,99 €, soit 18 % de réduction. Xbox → 36,99 € au lieu de 39,99 €, soit 8 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Un mois après sa sortie,va lancer son season pass avec le premier DLC. Comme nous le savions déjà, certains de ces contenus post-lancement permettent d'incarner les méchants de la franchise, dont notre cher Vaas, l'un des antagonistes les plus charismatiques. Ces DLC proposeront une expérience totalement différente de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant avec Far Cry,Pour ce qui est du gameplay, Ubisoft nous précise que nous commençons avec un simple pistolet comme arme et que nous devrons trouver de meilleures armes au fil de notre progression pour devenir plus fort et venir à bout des ennemis que nous allons rencontrer. En mêlant narration et action intense,. Bien évidemment, Michael Mando, que nous avons pu voir dans la série Better Call Saul, notamment, reprendra bien son rôle.sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series et sera gratuit pour tous ceux étant en possession du season pass. Il sera également possible de l'acheter séparément. Pour ce qui est du reste du contenu post-lancement, nous aurons le droit à quelques missions gratuites, mettant en avant certains personnages comme Rambo, mais aussi d'autres DLC, avec Far Cry 3 : Blood Dragon, un autre basé sur le personnage de Pegan Min et un dernier sur Joseph Seed.Si vous souhaitez achetertout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à des prix défiants toute concurrence sur :