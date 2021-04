Far Cry 6 : Ubisoft promet du « contenu excitant » à venir

Just for a bit longer but we have exciting content to show. Hope you’ll like it! pic.twitter.com/OnYNBDCxGv — Ted Timmins (@JustTeddii) April 4, 2021

Initialement prévu pour février 2021,n'a toujours pas trouvé sa nouvelle date de sortie, mais selonsur sa boutique en ligne,. Cependant, il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle et le studio tarde à communiquer cette information, de ce fait, l'impatience des joueurs se fait ressentir.Sur le réseau social Twitter, la communauté commence en effet à s'impatienter, et l'un des utilisateurs a demandé s'ils allaient avoir le droit à, le directeur du jeu, a répondu à cette question en annonçant alors qu'ils devraient encore faire preuve de patience. Néanmoins, les développeurs ont hâte de faire découvrir à leur communauté le « contenu excitant » qu'ils ont préparé.En attendant de pouvoir découvrir les images de gameplay de Far Cry 6 , assez rapidement, espérons-le, nous vous rappelons que le titre devrait sortir durant cette année 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.