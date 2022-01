Far Cry 6 : Pagan : Contrôle, le deuxième DLC, annonce sa date de sortie et se détaille

PC Édition Standard → 34,49 € au lieu de 59,99 €, soit 43 % de réduction. Édition Ultimate → 104,19 € au lieu de 119,99 €, soit 13 % de réduction.

Voilà trois mois queest arrivé, permettant à celles et ceux souhaitant découvrir les aventures de Dani Rojas d'avoir, normalement, réussi leur mission sauvetage des habitants de Yara. Mais les joueurs ayant acheté le Season Pass n'en ont pas encore fini avec, puisque deux DLC sont encore attendus, prolongeant de manière originale l'aventure. D'ailleurs, le deuxième vient de partager sa date de sortie et s'est détaillé.Comme prévu,, grâce à une toute nouvelle expérience, similaire au premier DLC, qui voyait Vaas être mis en avant. Nous aurons l'occasion d'explorer les profondeurs de l'esprit torturé de Pagan, avec un gameplay type roguelite, mêlant action intense et narration, selon les termes d'Ubisoft. Durant cette petite aventure, vous n'aurez, à vos débuts, qu'un simple pistolet en tant qu'arme et devrez en trouver de meilleurs au fil de notre progression pour devenir plus fort et venir à bout des ennemis que nous allons rencontrer., sur PC, PlayStation et Xbox et sera gratuit pour les possesseurs du Season Pass. Il sera également possible de l'acheter séparément pour la somme de 14,99 €. Notez qu'un troisième DLC, basé cette fois-ci sur Joseph sera disponible dans quelques mois.Si vous souhaitez achetertout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à des prix défiants toute concurrence sur :