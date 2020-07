Far Cry 6 officialisé, avec une date de sortie et un trailer

L'effet de surprise n'était malheureusement pas de la partie, mais Far Cry 6 a bien été officialisé par Ubisoft ce 12 juillet.

Far Cry 6 officialisé et daté

Depuis quelques jours, les rumeurs allaient bon train concernant l'une des franchises phares d'Ubisoft. La fiche du jeu avait effectivement fuité , tout comme le trailer, nous indiquant, en plus de quelques détails de l'histoire, une sortie programmée pour le 18 février, ce qui a été confirmé ce 12 juillet lors de l'Ubisoft Forward.Comme Far Cry New Dawn, nous allons devoir patienter jusqu'au mois de février pour découvrir cette nouvelle histoire, qui s'annonce plus intense que jamais. Partez à la découverte de. Vous incarnerez un habitant de l'île souhaitant retrouver un semblant de paix à Yara en mettant à terre ce dictateur doté d'une cruauté sans pareille envers son peuple.Vous allez bien entendu devoir faire preuve de ruse pour parvenir à vos fins, avec toutes les fonctionnalités propres à la licence. Un premier trailer a été partagé permettant de nous familiariser avec ce nouvel environnement, qui quitte donc les États-Unis, et les personnages de l'histoire. Far Cry 6 est attendu le 18 février 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. De plus amples informations seront données dans les semaines qui arrivent.