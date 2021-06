Far Cry 6 : Les DLC permettront de jouer les méchants de la franchise

Le DLC 1 : La folie de Vaas

Le DLC 2 : Le contrôle de Pagan

Le DLC 3 : La chute de Joseph

Far Cry 3 : Blood Dragon

Le set Blood Dragon comprendra : Une tenue : l’équipement Blood Dragon Deux armes : l’AJM9 et le Kobracon Un véhicule : l’Omega Enforcer Un pendentif d'arme : le KillStar Un Fang for Hire : le K-9000 Un véhicule Chibi : le Blood Dragon Chibi



vous le proposant sur PC pour la somme de 47,99 € au lieu de 59,99 €, soit 20 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

a refait parler de lui lors de l'événement d'Ubisoft pour l'E3 2021, pour présenter, notamment, ses plans post-lancement avec un season pass particulier. Ce dernier est en effet composé de trois DLC,Nous retrouverons donc. Notez qu'ils sont toujours interprétés par les acteurs originaux, ce qui ne manquera pas de ravir la communauté. Ces DLC nous placeront donc dans leur peau, pour découvrir leur histoire, mais aussi de retrouver des visages familiers, dans une expérience différente, puisque inspirée du genre roguelite. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela dans la vidéo ci-dessous :Notez que le season pass comprendra également Far Cry 3 : Blood Dragon. Voici son contenu complet :Enfin, si vous êtes intéressé par ce contenu additionnel, sachez que le season pass est compris dans les édition Gold et Ultimate de Far Cry 6, lesquelles sont vendues respectivement pour la somme de 99,99 € et 119,99 €. Sinon, il sera possible de se le procurer à part, moyennant 39,99 €.Pour rappel,arrivera le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez déjà le précommander tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming,