Far Cry 6 : Le troisième DLC, Joseph : Chute, est disponible

PC Édition Standard → 33,19 € au lieu de 59,99 €, soit 45 % de réduction. Édition Ultimate → 104,19 € au lieu de 119,99 €, soit 13 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 34,99 € au lieu de 69,99 €, soit 50 % de réduction. Édition Gold → 76,49 € au lieu de 99,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Ultimate → 84,99 € au lieu de 119,99 €, soit 29 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.

Season pass PC → 31,76 € au lieu de 39,99 €, soit 21 % de réduction. Xbox → 37,5 € au lieu de 39,99 €, soit 6 % de réduction.



Quatre mois après la publication de, le troisième et dernier DLC est maintenant disponible. Il s'agit de « Joseph : Chute », un DLC basé sur le méchant de Far Cry 5, qui fait, comme vous deviez le savoir, suite aux deux premiers, mettant en avant les antagonistes de Far Cry 3 et 4.Ce DLC ne déroge pas aux principes que nous avons connus ces dernières semaines avec ces extensions, puisque nous aurons affaire à un roguelite.. Notez que ce DLC peut être joué en coopération et, grâce à la fonctionnalité Buddy Pass, un joueur détenteur du Season Pass peut inviter un ami ne l'ayant pas, pour découvrir, ensemble, cette expérience originale.D'ores et déjà disponible,. Nous pourrions, toutefois, accueillir une ou plusieurs autres extensions dans les mois à venir, pour approfondir l'histoire ou l'expérience. Mais pour le moment, aucun contenu payant supplémentaire n'a été annoncé.Le, gratuit pour les possesseurs du Season Pass donc, peut être acheté séparément pour la somme de 14,99 €. Si vous souhaitez achetertout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à des prix défiant toute concurrence sur :