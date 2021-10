Far Cry 6 : Heure de sortie en France

À quelle heure sort Far Cry 6 ?

PS4/PS5 → 00h01, le 7 octobre.

→ 00h01, le 7 octobre. Xbox One/Series → 00h01, le 7 octobre.

→ 00h01, le 7 octobre. PC → 6h01, 00h01, le 7 octobre. Notez que la version PC est exclusive à l'Epic Games Store et Ubisoft Connect.

→ 6h01, 00h01, le 7 octobre.

Get ready for the launch of #FarCry6 by knowing when you'll be able to pre-load the game and when you'll be able to start playing in your time zone. pic.twitter.com/kkcOaIaBvk — Far Cry 6 (@FarCrygame) October 4, 2021

PC Édition Standard → 47,69 € au lieu de 59,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Ultimate → 104,19 € au lieu de 119,99 €, soit 13 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,49 € au lieu de 69,99 €, soit 22 % de réduction. Édition Gold → 76,49 € au lieu de 99,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Ultimate → 82,98 € au lieu de 119,99 €, soit 31 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



est de retour. Annoncé en 2020 et retardé de plusieurs mois,, un an et demi après Far Cry: New Dawn, suite directe de Far Cry 5. Ici, nous avons affaire à une toute nouvelle histoire, dans un environnement tropical largement inspiré de Cuba, où nous incarnerons Dani Rojas, qui va mener une révolution pour libérer l'île de Yara de son dictateur Antón Castillo, joué par l'acteur Giancarlo Esposito (Breaking Bad et The Mandalorian).Ce sixième opus majeur étant attendu par tous les fans de la saga, nombreux sont celles et ceux à se demander. Fort heureusement, Ubisoft a donné une réponse.Il s'agit effectivement d'une question qui revient souvent, afin de découvrir au plus vite cette expérience. Actuellement, lorsqu'un jeu sort sur différentes plateformes, ce qui est le cas ici, il n'est pas rare de voir des périodes de lancement différentes. Pour, nous en aurons deux : une pour consoles et une PC.Comme très souvent, les joueurs consoles y auront accès quelques heures plus tôt, mais ce n'est pas très grave puisque dans tous les cas,sera jouable en début de matinée, ou fin de nuit pour certains, sur PC. Voici lesCelles et ceux ayant déjà acheté le jeu, pour la version numérique, peuvent, d'ores et déjà, prétélécharger, afin d'en profiter dès son lancement. Pour les versions physiques, attendez-vous à avoir un patch day one.Si vous souhaitez achetertout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à des prix défiants toute concurrence sur :