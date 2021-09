Far Cry 6 dévoile ses configurations PC

La configuration PC de Far Cry 6

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → AMD Ryzen 3 1200 - 3,1 GHz ou Intel i5-4460 3,2 GHZ

→ AMD Ryzen 3 1200 - 3,1 GHz ou Intel i5-4460 3,2 GHZ Carte graphique → AMD RX 460-4Go ou NVIDIA GTX 960-4Go

→ AMD RX 460-4Go ou NVIDIA GTX 960-4Go Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go Stockage → 60 Go (SSD conseillé)

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → AMD Ryzen 5 3600X - 3,8 GHz ou Intel i7-7700 3,6 GHZ

→ AMD Ryzen 5 3600X - 3,8 GHz ou Intel i7-7700 3,6 GHZ Carte graphique → AMD RX VEGA64-4Go ou NVIDIA GTX 1080-8Go

→ AMD RX VEGA64-4Go ou NVIDIA GTX 1080-8Go Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go Stockage → 60 Go (SSD conseillé)

À quelques semaines du grand lancement de, nous avons pu prendre connaissance despour faire tourner ce nouvel épisode, puisque Ubisoft vient de les partager. Le studio n'a d'ailleurs pas fait les choses à moitié, étant donné qu'il a communiqué plusieurs configurations, selon la résolution et si le raytracing est activé ou non.Si la configuration la plus basse est, normalement, accessible à toutes et à tous, dès que nous montons dans la qualité d'image, les choses se gâtent. En effet, si un i5-4460 suffit dans la plus basse, il va falloir passer sur un i7-7700 pour passer au 60 FPS. Cela vaut également pour la carte graphique, qui passe d'une GTX 960 à une GTX 1080. Pour le reste, il faudra un minimum de 8Go de mémoire vive et un espace libre de 60 Go, si possible sur un SSD.Vous pouvez retrouver en détail ci-dessous lesCela devrait vous permettre d'obtenir 30 FPS dans une résolution 1080 avec un raytracing désactivé.Cela devrait vous permettre d'obtenir 60 FPS dans une résolution 1080 avec un raytracing désactivé.Notez que ce ne sont pas les seules configurations qui ont été partagées, Ubisoft souhaitant être assez clair dans les possibilités qu'auront les joueurs. Vous pouvez vous référer à l'infographie ci-dessous pour des informations plus poussées, notamment selon si vous activez ou non le raytracing.La sortie deest programmée pour le 7 octobre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.