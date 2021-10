Far Cry 6 : Comment obtenir la wingsuit ?

Comment débloquer la wingsuit dans Far Cry 6 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voiture, quad, bateau, avion, hélicoptère et même cheval,et certains sont beaucoup plus plaisants que d'autres. La, par exemple, vous permettra de descendre l'une des nombreuses falaises de Yara en un rien de temps. Toutefois, contrairement au parachute qui est très vite accessible, lamet du temps à arriver et n'est pas forcément facile à débloquer si nous ne faisons pas attention.Lane se débloque que lors de la deuxième partie de l'histoire, une fois la rencontre avec la famille des Montera faite. Après une mission importante pour le reste de l'histoire terminée, vous débarquerez dans la ferme de cette famille et pourrez, très peu de temps après, avoir accès à l'une des nouvelles fonctionnalités de cet opus, en améliorant votre camp grâce à l'ajout de bâtiments.Il faudra donc se diriger vers le logo d'enclume sur fond vert, dans la ferme des Montero, sur la droite en venant de l'entrée et fabriquer le Réseau de planques (première fabrication possible dans les propositions) pour accéder à la. Dès lors que vous l'aurez fabriqué, si vous avez les ressources nécessaires, vous pourrez alors utiliser la. Il est très facile de passer à côté de cette information, mais vous aurez bel et bien l'équipement.Pour l'utiliser, rien de très compliqué. Il vous suffit de sauter dans le vide, comme pour le parachute, et de l'activer (touche SHIFT sur PC). Vous pourrez alors planer à toute vitesse à travers les longues pentes de Yara. Faites cependant attention, un accident est très vite arrivé, il faut être prudent et ne pas hésiter à activer le parachute pour éviter de mourir bêtement.est, pour rappel, disponible sur PC, PlayStation et Xbox.