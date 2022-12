PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de décembre 2022

Jeux PS+ Extra & Premium de décembre 2022

WWE 2K22 (arrive le 3 janvier)

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Mortal Shell (PS4 & PS5)

Judgment (PS4 & PS5)

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza 6: The Song of Life

La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor

La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre

The Pedestrian (PS4 & PS5)

Evil Genius 2 (PS4 & PS5)

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion

Ben 10: Power Trip (PS4 & PS5)

Gigantosaurus The Game (PS4)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition (PS4)

Worms W.M.D (PS4)

The Escapists 2 (PS4)

Ridge Racer 2 (PSP)

Heavenly Sword (PS3)

Oddworld: Abe's Exoddus (PS1)

Pinball Heroes (PSP)

Des jeux Far Cry, Yakuza, La Terre du Milieu, Ridge Racer 2, WWE 2K22, Mortal Shell et bien d'autres rejoignent les catalogues PlayStation Plus Extra et Premium !



Voici toute la liste : https://t.co/qZIamZxEGE pic.twitter.com/CZ6hDGsGHk — PlayStation France (@PlayStationFR) December 14, 2022

Comme vous le savez, PlayStation a lancé sa nouvelle formulecette année. Ainsi, le service dispose désormais de trois abonnements différents, avec des avantages divers. Celles et ceux ayant opté pour l'abonnementou bienont, notamment, accès à un catalogue de jeux, se renouvelant tous les mois.À ce sujet, PlayStation vient tout juste d'annoncerDès le 20 décembre prochain, les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif auou bienpourront découvrir de. Sans plus tarder, découvrez la, qui a notamment été révélée via un article sur le site PlayStation Blog :De plus, le 20 décembre également, le cataloguese verra agrémenté deRappelons que les jeuxofferts pour ce mois-ci ont été annoncés il y a plusieurs jours maintenant. Nous vous en parlions dans un article dédié