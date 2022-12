Jeux PS Plus Décembre 2022

Mass Effect Legendary Edition

Biomutant

Divine Knockout: Founder's Edition

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme à l'accoutumée, le dernier mercredi de chaque mois, PlayStation annonce la prochaine sélection de jeux offerts aux joueurs et aux joueuses possédant un abonnement actif au PlayStation Plus (PS Plus). De ce fait, en ce mercredi 30 novembre, la firme vient de dévoiler, et ce notamment via une publication sur le compte officiel Twitter de PlayStation Disponible depuis mai 2021, Mass Effect Legendary Edition ( « Mass Effect Édition Légendaire », en français) comprend les trois premiers jeux de la franchise, soient Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 mais aussi les packs promotionnels des titres et plus de quarante DLC. Le tout avec des graphismes remasterisés et optimisés (4K Ultra HD).Mass Effect Legendary Edition sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeuxConsidéré comme un RPG, dont les événements prennent place dans un monde post-apocalyptique,est sorti en mai 2021 sur PS4, Xbox One et PC. Développé par Experiment 101 et édité par THQ Nordic, le titre est arrivé en septembre de cette année, sur PS5 et Xbox Series. Biomutant nous invite à incarner un personnage devant sauver l'Arbre-de-vie. Ainsi, nous sommes amenés à affronter de nombreuses créatures, tout en façonnant le style de combat du protagoniste.Biomutant sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre desDivine Knockout (aussi connu sous le nom « DKO »), développé par Red Beard Games et édité par Hi-Red Studios, est un titre multijoueur, mêlant des mécaniques de jeux de combat et de plateforme, et est en vue à la troisième personne. Le soft propose un roster varié de personnages jouables et d'arènes.Divine Knockout sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeux