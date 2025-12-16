Todd Howard souhaite que les fans de la série Fallout jouent à Fallout 76

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 décembre 2025 à 14h37
Todd Howard s'est, récemment, exprimé à propos de Fallout 76, qui est, selon lui, un excellent jeu pour toutes celles et ceux qui apprécient la série TV Fallout et souhaitent plonger dans la licence.
Todd Howard souhaite que les fans de la série Fallout jouent à Fallout 76
Depuis son lancement, qui n'a malheureusement pas été très bon, Fallout 76 a régulièrement accueilli de nouveaux contenus, tout en bonifiant son expérience grâce à diverses améliorations et corrections. D'ailleurs, Fallout 76 est le jeu de la licence que les téléspectateurs et téléspectatrices, aimant la série TV, doivent lancer, selon Todd Howard.

Fallout 76 est à privilégier selon Todd Howard

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En effet, durant la dernière édition du Futur Games Show, Todd Howard a expliqué que Fallout 76 est le jeu parfait pour entrer dans la franchise, notamment pour toutes les personnes appréciant la série TV Fallout
Eh bien, je dois dire que Fallout 76 est actuellement le jeu sur lequel nous travaillons le plus. La mise à jour Burning Springs [Sources Ardentes] vient de sortir. La Goule est dans le jeu, donc si vous regardez la série et que vous vous dites « Je veux vivre cette expérience », [Fallout] 76 est tout simplement génial en ce moment, et vous allez rencontrer d'autres joueurs dans la communauté.
De ce fait, si vous aimez la série TV Fallout et que vous souhaitez découvrir la licence post-apocalyptique de Bethesda, Fallout 76 pourrait vous convenir parfaitement (bien que l'opus New Vegas reste le favori de beaucoup de joueurs). Et, comme l'indique Todd Howard, il est vrai que ce dernier jeu Fallout s'est rapproché de la production cinématographique grâce à la dernière mise à jour.

Miniature vidéo

Des détails sur la mise à jour Burning Shores de Fallout 76

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Sortie au tout début du mois de décembre 2025, la mise à jour Burning Shores de Fallout 76 a apporté un élément précis en lien avec la série TV Fallout : le personnage La Goule, qui est, dans le jeu, un chasseur de primes toujours doublé par son interprète, Walton Goggins. Sur Fallout 76, La Goule donne diverses missions, transformant les joueurs et les joueuses en chasseurs de primes. Évidemment, ce ne furent pas les seules nouveautés au programme : une nouvelle région, de nouvelles armes, de nouveaux spots de pêche et différents ennemis ont été introduits avec la mise à jour Burning Shores.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Fallout 76 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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