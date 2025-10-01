Fallout 76 : Nous avons vu la prochaine grosse mise à jour, Sources ardentes, ce qu'il faut savoir

Fallout 76 accueillera une nouvelle mise à jour majeure et gratuite en cette fin d'année 2025. Nous avons pu assister à une présentation, afin de vous partager les informations clés à ce sujet.
Mise à jour du
24/10/2025
:
Lors de l'événement « Fallout Day » de cette année, Bethesda a précisé que la mise à jour « Sources ardentes » sort le 2 décembre 2025 sur Fallout 76.
Depuis le lancement de Fallout 76
en 2018, qui n'a malheureusement pas été très bon, l'équipe de développement de chez Bethesda n'a eu de cesse que de travailler sur cet opus, et plus précisément sur des mises à jour afin de corriger les différents problèmes rencontrés et apporter des nouveautés plus ou moins importantes. Ainsi, durant ces sept dernières années, Fallout 76
s'est bonifié, tout en attirant de nouveaux joueurs et joueuses au fil du temps, et ce, d'autant plus depuis la sortie de la série TV d'Amazon Prime. D'ailleurs, les développeurs n'ont pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et ont ainsi prévu une nouvelle mise à jour majeure et gratuite, baptisée « Sources ardentes
» (« Burning Springs » dans la langue de Shakespeare).Nous avons pu assister à une présentation de la mise à jour Sources ardentes de Fallout 76
, qui est le plus gros patch du jeu depuis 2020 selon le studio. Voici, de ce fait, tout ce qu'il faut retenir de la mise à jour Sources ardentes qui arrive prochainement sur Fallout 76
.
Une nouvelle zone avec la mise à jour Sources ardentes de Fallout 76
Les joueurs et les joueuses de Fallout 76 pourront arpenter une toute nouvelle zone, grâce à la mise à jour Sources ardentes
. En effet, ce patch nous invitera à nous rendre dans la région aride et calcinée de l'Ohio, qui serait plus grande que Skyline Valley et comporterait au total 20 nouveaux POI, selon les développeurs. Évidemment, là-bas, ces derniers pourront rencontrer de nouveaux personnages, comme le Super Mutant, le Roi de la Rouille.
Évidemment, cette nouvelle zone comportera son lot de nouveaux lieux, de nouvelles factions, de nouveaux ateliers mais aussi de nouveaux défis et événements publics
. Ayant récemment implanté la pêche dans Fallout 76
, les développeurs ont, bien entendu, prévu de nouveaux spots pour celles et ceux appréciant attraper des poissons dans les Appalaches
. Autant dire que les joueurs et les joueuses n'auront pas de quoi s'ennuyer dans la région de l'Ohio. Or, ce n'est pas tout.
Sources ardentes, avec La Goule, nous invite à devenir un chasseur de primes
Étant donné que la saison 2 de la série TV Fallout d'Amazon Prime est prévue pour la fin de l'année 2025, l'équipe de développement de Fallout 76
a tenu à faire un petit clin d'œil à ladite adaptation et, de ce fait, un beau cadeau aux fans. Ainsi, la mise à jour Sources ardentes introduira un personnage très connu des téléspectateurs et téléspectatrices, soit La Goule
(doublée, dans Fallout 76, par l'acteur de la série, Walton Goggins).
D'ailleurs, La Goule aura un rôle très important dans Fallout 76 : ce dernier donnera aux joueurs et aux joueuses une nouvelle série de missions, qui les transformera en véritables chasseurs de primes
. Disponible au Dernier Recours, à Villétape, La Goule accordera ainsi régulièrement de nouveaux contrats de primes, qui sont divisés en deux types et qui s'accompagnent, bien évidemment, de récompenses. D'ailleurs, de nouvelles armes seront disponibles via la mise à jour Sources ardentes de Fallout 76
, afin que la communauté puisse étoffer son arsenal et surtout venir à bout des différents ennemis, dont le radcochon, qui peut devenir un compagnon de C.A.M.P
.
La sortie de la mise à jour Sources ardentes de Fallout 76 est proche
Bethesda a prévu de déployer la mise à jour Sources ardentes de Fallout 76 au cours du mois de décembre 2025
. Pour le moment, nous ne possédons pas sa date de sortie précise, mais il y a de grandes chances que le studio nous la partage dans très peu de temps. De plus, nous pouvons supposer que ce patch sera lancé dans la même période que l'arrivée de la saison 2 de la série Fallout, bien que cela reste à préciser donc. La mise à jour Sources ardentes est, d'ailleurs, à destination des joueurs et des joueuses les plus aguerris mais aussi aux nouveaux venus
, qui attendaient une bonne occasion pour partir à la conquête des Appalaches.
Rendez-vous donc au mois de décembre de cette année 2025 pour découvrir l'Ohio post-apocalyptique grâce à la mise à jour Sources ardentes de Fallout 76
. Rappelons, pour conclure, que le titre est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC.
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