Fallout 76 : Nous avons vu la prochaine grosse mise à jour, Sources ardentes, ce qu'il faut savoir

Fallout 76 accueillera une nouvelle mise à jour majeure et gratuite en cette fin d'année 2025. Nous avons pu assister à une présentation, afin de vous partager les informations clés à ce sujet.

Une nouvelle zone avec la mise à jour Sources ardentes de Fallout 76







Sources ardentes, avec La Goule, nous invite à devenir un chasseur de primes





La sortie de la mise à jour Sources ardentes de Fallout 76 est proche

Depuis le lancement deen 2018, qui n'a malheureusement pas été très bon, l'équipe de développement de chez Bethesda n'a eu de cesse que de travailler sur cet opus, et plus précisément sur des mises à jour afin de corriger les différents problèmes rencontrés et apporter des nouveautés plus ou moins importantes. Ainsi, durant ces sept dernières années,s'est bonifié, tout en attirant de nouveaux joueurs et joueuses au fil du temps, et ce, d'autant plus depuis la sortie de la série TV d'Amazon Prime. D'ailleurs, les développeurs n'ont pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et ont ainsi prévu» (« Burning Springs » dans la langue de Shakespeare)., qui est le plus gros patch du jeu depuis 2020 selon le studio. Voici, de ce fait,. En effet, ce patch nous invitera à nous rendre dans la région aride et calcinée de l'Ohio, qui serait plus grande que Skyline Valley et comporterait au total 20 nouveaux POI, selon les développeurs. Évidemment, là-bas, ces derniers pourront rencontrer de nouveaux personnages, comme le Super Mutant, le Roi de la Rouille.Évidemment,. Ayant récemment implanté la pêche dans, les développeurs ont, bien entendu, prévu. Autant dire que les joueurs et les joueuses n'auront pas de quoi s'ennuyer dans la région de l'Ohio. Or, ce n'est pas tout.Étant donné que la saison 2 de la série TV Fallout d'Amazon Prime est prévue pour la fin de l'année 2025, l'équipe de développement dea tenu à faire un petit clin d'œil à ladite adaptation et, de ce fait, un beau cadeau aux fans. Ainsi,(doublée, dans Fallout 76, par l'acteur de la série, Walton Goggins).D'ailleurs,. Disponible au Dernier Recours, à Villétape, La Goule accordera ainsi régulièrement de nouveaux contrats de primes, qui sont divisés en deux types et qui s'accompagnent, bien évidemment, de récompenses. D'ailleurs,, afin que la communauté puisse étoffer son arsenal et surtout venir à bout des différents ennemis,. Pour le moment, nous ne possédons pas sa date de sortie précise, mais il y a de grandes chances que le studio nous la partage dans très peu de temps. De plus, nous pouvons supposer que ce patch sera lancé dans la même période que l'arrivée de la saison 2 de la série Fallout, bien que cela reste à préciser donc., qui attendaient une bonne occasion pour partir à la conquête des Appalaches.Rendez-vous donc au mois de décembre de cette année 2025 pour découvrir l'Ohio post-apocalyptique grâce à. Rappelons, pour conclure, que le titre est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC.