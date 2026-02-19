Todd Howard révèle quel est le jeu Fallout dont il est le plus fier

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 février 2026 à 11h08
Todd Howard a, récemment, pris la parole concernant Fallout, et a même énoncé quel est l'opus de la licence dont il est le plus fier.
Todd Howard révèle quel est le jeu Fallout dont il est le plus fier
Comme vous le savez probablement déjà, la franchise Fallout est composée de plusieurs titres, qui sont sortis ces dernières années. Certains sont, bien évidemment, meilleurs que d'autres, bien que cela reste assez subjectif d'un joueur à un autre. Pour autant, il y a un opus Fallout dont Todd Howard est particulièrement fier

Le dernier opus Fallout est celui dont Todd Howard est le plus fier

fallout-76-visuel
C'est au cours d'une interview pour Kinda Funny Games, dont la vidéo est disponible sur YouTube, que Todd Howard s'est prononcé au sujet de la franchise Fallout, et plus précisément sur l'opus dont il est le plus fier. Et, bien que cela pourrait en surprendre certains, Todd Howard est le plus fier de Fallout 76 : 
À bien des égards, c'est le jeu dont je suis le plus fier. Il est très difficile à réaliser et à maintenir à jour, et si l'on regarde l'ensemble du secteur, on constate que beaucoup de jeux similaires ont vu le jour puis ont disparu, alors que [Fallout] 76 est toujours là, avec d'excellents résultas.

Il y a beaucoup d'énergie dans le studio.

Écoutez, les gens l'adorent. L'équipe qui y travaille, dirigée par Jon Rush, fait un travail fantastique, vraiment fantastique, et quand on regarde la feuille de route prévue pour le jeu, on se rend compte qu'il va encore s'améliorer.
Ainsi, Todd Howard éprouve une grande fierté en ce qui concerne Fallout 76. Et cela peut se comprendre : cet opus a su remonter la pente, après un mauvais lancement, et est toujours autant plébiscité par les joueurs et les joueuses (la série TV Fallout a certainement contribué à ce regain de popularité).

Miniature vidéo

Fallout 76 va bientôt se mettre à jour

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Et comme énoncé par Todd Howard, Fallout 76 va encore bénéficier de mises à jour, à l'avenir. D'ailleurs, Bethesda a révélé que le patch majeur « Backwoods », qui marquera l'arrivée de Bigfoot dans les Terres désolées et le lancement de la saison 24, arrive très vite sur Fallout 76. Une date de sortie a même été dévoilée.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Fallout 76 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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