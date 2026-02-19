Todd Howard révèle quel est le jeu Fallout dont il est le plus fier

Fallout 76 date sa mise à jour next-gen, en même temps que le patch The Slasher
Fallout 76 va très prochainement se doter de versions sur les dernières consoles, en même temps qu'une nouvelle mise à jour, baptisée The Slasher.
À bien des égards, c'est le jeu dont je suis le plus fier. Il est très difficile à réaliser et à maintenir à jour, et si l'on regarde l'ensemble du secteur, on constate que beaucoup de jeux similaires ont vu le jour puis ont disparu, alors que [Fallout] 76 est toujours là, avec d'excellents résultas.Ainsi, Todd Howard éprouve une grande fierté en ce qui concerne Fallout 76. Et cela peut se comprendre : cet opus a su remonter la pente, après un mauvais lancement, et est toujours autant plébiscité par les joueurs et les joueuses (la série TV Fallout a certainement contribué à ce regain de popularité).
Il y a beaucoup d'énergie dans le studio.
Écoutez, les gens l'adorent. L'équipe qui y travaille, dirigée par Jon Rush, fait un travail fantastique, vraiment fantastique, et quand on regarde la feuille de route prévue pour le jeu, on se rend compte qu'il va encore s'améliorer.
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