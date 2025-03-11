Fallout série TV : Une nouvelle vidéo de tournage de la saison 2, montrant New Vegas, a fuité

Un lieu précis de la ville de New Vegas sera présenté dans la saison 2 de la série TV Fallout, d'après un récent leak.

New Vegas sera dans la saison 2 de la série Fallout

Season 2 sets for Fallout look so sick already! Love that they are going all out like season 1.



Ready to see New Vegas in live action?



🎥 onzo1313 pic.twitter.com/vqFXm8suQT — ☢️Fallout Films (@FilmsFallout) March 9, 2025

La saison 2 de la série TV Fallout est très attendue par celles et ceux qui ont apprécié les aventures de Lucy (jouée par Ella Purnell) dans les Terres désolées. Alors que celle-ci est actuellement en tournage,En effet, il y a très peu de temps, l'utilisateur Twitter/X Films Fallout a partagé. Bien que celle-ci soit très courte, nous pouvons apercevoir les mots « Lucky 38 » sur le devant d'un bâtiment. Ces termes font référence à l'hôtel et casino, qui est occupé par M. House, de la ville de New Vegas. Ici, ladite structure ne semble pas avoir été affectée par les bombes/la guerre et pourrait donc être présentée, dans la saison 2, via un flashback.Ce n'est pas la première fois que des leaks laissent penser que la ville de New Vegas sera introduite dans la saison 2 de la série TV Fallout. En février de cette année 2025, une image prise sur le plateau de tournage montrait une tête de T-Rex, faisant référence à Dinky the T-Rex de Fallout: New Vegas.Évidemment, toutes ces informations sont à prendre avec du recul, pour le moment. Il va falloir attendre des images ou bien des trailers officiels pour savoir si oui ou non la ville de New Vegas fera une apparition dans la saison 2 de la série TV Fallout. Toutefois, le plan final du dernier épisode de la saison 1 laissait entendre que cela serait le cas. Affaire à suivre...Rappelons, pour conclure, que nous ne savons pas encore quand la saison 2 de la série TV Fallout se rendra disponible car aucune date ni fenêtre de sortie n'a été dévoilée, à ce jour.