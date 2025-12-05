Fallout série TV : Pourquoi l'acteur de la Goule refuse-t-il catégoriquement de jouer aux jeux de la licence ?

Alors que la saison 2 de Fallout se profile, les acteurs se livrent sur leur relation avec les jeux vidéo. Si Ella Purnell a exploré les Terres Désolées, Walton Goggins, l'interprète de la Goule, refuse catégoriquement de toucher à une manette. Une décision surprenante qu'il explique en détail.

Walton Goggins refuse de jouer à la licence Fallout

Non, je ne me suis pas assis pour jouer aux jeux. Et je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne jouerai pas aux jeux. Ça ne m'intéresse pas.

Tout d'un coup, je regarderais ce monde d'une perspective très différente, comme quelque chose sur un écran dans lequel je suis un avatar. Je ne crois pas être un avatar. Je crois que la Goule existe dans ce monde. Je crois que Cooper Howard existe dans ce monde.

'I haven't sat down to play the games, and I won't': Fallout's Walton Goggins says he 'not interested' in playing the RPGs his show is based on https://t.co/XWUmzUwWR8 — PC Gamer (@pcgamer) December 4, 2025

Ella Purnell est la seule à avoir joué à des jeux Fallout

Oui, j'ai joué à Fallout 4 pendant ma préparation pour la saison 1, et c'était une expérience vraiment amusante et excitante.

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La saison 2 de la série Fallout, attendue sur Prime Video à partir du 17 décembre, nous emmènera enfin à New Vegas. À l'approche de cette nouvelle aventure dans l'un des lieux les plus emblématiques de la franchise,En effet, interrogé récemment par les journalistes de PC Gamer,. À la question de savoir s'il avait joué aux jeux, Walton Goggins a été très clair :. L'acteur craint que l'expérience vidéoludique ne dénature sa perception du monde et de son rôle. Il ne veut pas se considérer comme un simple pion dans un univers virtuel.Pour Walton Goggins,, en croyant aux circonstances présentées par le scénario, sans le filtre d'un gameplay.. Une expérience qu'elle a, d'ailleurs, trouvée enrichissante :L'actrice précise que cela n'a pas directement influencé sa performance, son personnage étant une création originale de la série. Toutefois, cette connaissance du jeu lui a permis de mieux apprécier l'importance de certains éléments emblématiques, comme l'armure assistée ou la combinaison d'abri : « Je savais ce que cela signifiait. Je savais à quel point c'était important », confie-t-elle. Pour la saison 2, elle a décidé d'inverser le processus : elle attend de voir tous les épisodes avant de se lancer sur Fallout: New Vegas, afin de voir comment la série modifie l'expérience de jeu.Rappelons, en guise de conclusion, que la saison 2 de la série TV Fallout débutera sa diffusion sur Prime Video le 17 décembre prochain. Celle-ci comportera 8 épisodes au total.