Fallout série TV : Pourquoi l'acteur de la Goule refuse-t-il catégoriquement de jouer aux jeux de la licence ?

Fallout 76 date sa mise à jour next-gen, en même temps que le patch The Slasher
Fallout 76 va très prochainement se doter de versions sur les dernières consoles, en même temps qu'une nouvelle mise à jour, baptisée The Slasher.
Non, je ne me suis pas assis pour jouer aux jeux. Et je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne jouerai pas aux jeux. Ça ne m'intéresse pas.Cette décision est, en réalité, le fruit d'une réflexion artistique profonde. L'acteur craint que l'expérience vidéoludique ne dénature sa perception du monde et de son rôle. Il ne veut pas se considérer comme un simple pion dans un univers virtuel.
Tout d'un coup, je regarderais ce monde d'une perspective très différente, comme quelque chose sur un écran dans lequel je suis un avatar. Je ne crois pas être un avatar. Je crois que la Goule existe dans ce monde. Je crois que Cooper Howard existe dans ce monde.Pour Walton Goggins, la meilleure façon de rendre hommage aux fans et à l'œuvre est de s'immerger totalement dans la réalité de son personnage, en croyant aux circonstances présentées par le scénario, sans le filtre d'un gameplay.
'I haven't sat down to play the games, and I won't': Fallout's Walton Goggins says he 'not interested' in playing the RPGs his show is based on https://t.co/XWUmzUwWR8— PC Gamer (@pcgamer) December 4, 2025
Oui, j'ai joué à Fallout 4 pendant ma préparation pour la saison 1, et c'était une expérience vraiment amusante et excitante.L'actrice précise que cela n'a pas directement influencé sa performance, son personnage étant une création originale de la série. Toutefois, cette connaissance du jeu lui a permis de mieux apprécier l'importance de certains éléments emblématiques, comme l'armure assistée ou la combinaison d'abri : « Je savais ce que cela signifiait. Je savais à quel point c'était important », confie-t-elle. Pour la saison 2, elle a décidé d'inverser le processus : elle attend de voir tous les épisodes avant de se lancer sur Fallout: New Vegas, afin de voir comment la série modifie l'expérience de jeu.
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