Fallout série TV : Pourquoi l'acteur de la Goule refuse-t-il catégoriquement de jouer aux jeux de la licence ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 décembre 2025 à 12h07
Alors que la saison 2 de Fallout se profile, les acteurs se livrent sur leur relation avec les jeux vidéo. Si Ella Purnell a exploré les Terres Désolées, Walton Goggins, l'interprète de la Goule, refuse catégoriquement de toucher à une manette. Une décision surprenante qu'il explique en détail.
Fallout série TV : Pourquoi l'acteur de la Goule refuse-t-il catégoriquement de jouer aux jeux de la licence ?
La saison 2 de la série Fallout, attendue sur Prime Video à partir du 17 décembre, nous emmènera enfin à New Vegas. À l'approche de cette nouvelle aventure dans l'un des lieux les plus emblématiques de la franchise, les acteurs principaux de la série Fallout ont partagé leur rapport, parfois complexe, avec les jeux vidéo qui ont inspiré la série.

Walton Goggins refuse de jouer à la licence Fallout

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En effet, interrogé récemment par les journalistes de PC Gamer, l'interprète de Cooper Howard, et de son alter ego la Goule, à savoir Walton Goggins, a eu la réponse la plus tranchée à propos de son rapport avec les opus de la franchise Fallout. À la question de savoir s'il avait joué aux jeux, Walton Goggins a été très clair :
Non, je ne me suis pas assis pour jouer aux jeux. Et je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne jouerai pas aux jeux. Ça ne m'intéresse pas.
Cette décision est, en réalité, le fruit d'une réflexion artistique profonde. L'acteur craint que l'expérience vidéoludique ne dénature sa perception du monde et de son rôle. Il ne veut pas se considérer comme un simple pion dans un univers virtuel.
Tout d'un coup, je regarderais ce monde d'une perspective très différente, comme quelque chose sur un écran dans lequel je suis un avatar. Je ne crois pas être un avatar. Je crois que la Goule existe dans ce monde. Je crois que Cooper Howard existe dans ce monde.
Pour Walton Goggins, la meilleure façon de rendre hommage aux fans et à l'œuvre est de s'immerger totalement dans la réalité de son personnage, en croyant aux circonstances présentées par le scénario, sans le filtre d'un gameplay.

Ella Purnell est la seule à avoir joué à des jeux Fallout

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Ella Purnell, qui incarne Lucy dans la série TV, est la seule du trio à avoir joué à un jeu de la licence Fallout. Une expérience qu'elle a, d'ailleurs, trouvée enrichissante :
Oui, j'ai joué à Fallout 4 pendant ma préparation pour la saison 1, et c'était une expérience vraiment amusante et excitante.
L'actrice précise que cela n'a pas directement influencé sa performance, son personnage étant une création originale de la série. Toutefois, cette connaissance du jeu lui a permis de mieux apprécier l'importance de certains éléments emblématiques, comme l'armure assistée ou la combinaison d'abri : « Je savais ce que cela signifiait. Je savais à quel point c'était important », confie-t-elle. Pour la saison 2, elle a décidé d'inverser le processus : elle attend de voir tous les épisodes avant de se lancer sur Fallout: New Vegas, afin de voir comment la série modifie l'expérience de jeu. 

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Clémence Usseglio (Clémence)

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