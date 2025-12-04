Fallout série TV : Dates et heure de sortie des épisodes de la saison 2 en France

Retrouvez toutes les informations concernant les dates et l'heure de sortie des épisodes de la saison 2 de la série TV Fallout.

Date et heure de sortie des épisodes de la saison 2 de Fallout

Date de sortie du premier épisode de la saison 2 de la série Fallout

Heure de sortie des épisodes de la saison 2 de la série Fallout

Épisode 1 de la saison 2 de la série Fallout → 17 décembre 2025

Épisode 2 de la saison 2 de la série Fallout → 24 décembre 2025

Épisode 3 de la saison 2 de la série Fallout → 31 décembre 2025

Épisode 4 de la saison 2 de la série Fallout → 7 janvier 2026

Épisode 5 de la saison 2 de la série Fallout → 14 janvier 2026

Épisode 6 de la saison 2 de la série Fallout → 21 janvier 2026

Épisode 7 de la saison 2 de la série Fallout → 28 janvier 2026

Épisode 8 de la saison 2 de la série Fallout → 4 février 2026







Le compte à rebours a débuté :est sur le point d'arriver sur Prime Video. De nombreux téléspectateurs et téléspectatrices ont hâte de découvrir les prochaines aventures de Lucy, La Goule ou encore Maximus. D'ailleurs, si vous faites partie des plus impatients, sachez que vous pouvez retrouver, dans ce qui suit,Comme vous le savez probablement déjà,. Par la suite, et plus précisément chaque mercredi, nous aurons le droit à un nouvel épisode. Rappelons, à ce sujet, que la saison 2 de la série Fallout comportera 8 épisodes au total, et sera ainsi diffusée pendant 8 semaines (à raison d'un épisode par semaine, donc).De ce fait, voiciAinsi, comme vous l'aurez compris, la diffusion dedébutera au cours du mois de décembre 2025 et prendra fin au début du mois de février 2026.