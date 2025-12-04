Fallout série TV : Dates et heure de sortie des épisodes de la saison 2 en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 décembre 2025 à 10h22
Retrouvez toutes les informations concernant les dates et l'heure de sortie des épisodes de la saison 2 de la série TV Fallout.
Fallout série TV : Dates et heure de sortie des épisodes de la saison 2 en France
Le compte à rebours a débuté : la saison 2 de la série TV Fallout est sur le point d'arriver sur Prime Video. De nombreux téléspectateurs et téléspectatrices ont hâte de découvrir les prochaines aventures de Lucy, La Goule ou encore Maximus. D'ailleurs, si vous faites partie des plus impatients, sachez que vous pouvez retrouver, dans ce qui suit, les dates et l'heure de sortie des épisodes de la saison 2 de la série TV Fallout.

Date et heure de sortie des épisodes de la saison 2 de Fallout 

Date de sortie du premier épisode de la saison 2 de la série Fallout

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Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 de la série TV Fallout commencera à être diffusée, avec le premier épisode, à partir du 17 décembre 2025, en France. Par la suite, et plus précisément chaque mercredi, nous aurons le droit à un nouvel épisode. Rappelons, à ce sujet, que la saison 2 de la série Fallout comportera 8 épisodes au total, et sera ainsi diffusée pendant 8 semaines (à raison d'un épisode par semaine, donc).

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Heure de sortie des épisodes de la saison 2 de la série Fallout

En ce qui concerne les épisodes de la saison 2 de la série Fallout, sachez que leur heure de sortie est fixée à 9h (heure française), chaque mercredi, à partir du 17 décembre prochain.

Miniature vidéo

De ce fait, voici le calendrier précis concernant la saison 2 de la série TV Fallout
  • Épisode 1 de la saison 2 de la série Fallout → 17 décembre 2025
  • Épisode 2 de la saison 2 de la série Fallout → 24 décembre 2025
  • Épisode 3 de la saison 2 de la série Fallout → 31 décembre 2025
  • Épisode 4 de la saison 2 de la série Fallout → 7 janvier 2026
  • Épisode 5 de la saison 2 de la série Fallout → 14 janvier 2026
  • Épisode 6 de la saison 2 de la série Fallout → 21 janvier 2026
  • Épisode 7 de la saison 2 de la série Fallout → 28 janvier 2026
  • Épisode 8 de la saison 2 de la série Fallout → 4 février 2026
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Ainsi, comme vous l'aurez compris, la diffusion de la saison 2 de la série TV Fallout débutera au cours du mois de décembre 2025 et prendra fin au début du mois de février 2026.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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