Fallout : La série TV accueille l'un des acteurs de Breaking Bad

Le casting pour la saison 3 de la série TV Fallout s'étoffe avec l'arrivée d'une des stars de Breaking Bad.

Maintenant que la saison 2 de la série TV Fallout est sortie sur Prime Video, l'équipe en charge dudit projet d'adaptation regarde vers l'avenir. D'ailleurs, un nouvel acteur, qui est très connu, a rejoint le casting de la saison 3 de la série Fallout.

Un acteur de Breaking Bad sera dans la saison 3 de la série Fallout

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la série que nous apprenons la nouvelle : l'acteur américain Aaron Paul, qui est notamment connu pour son rôle de Jesse Pinkman dans Breaking Bad, a rejoint le casting de la saison 3 de la série Fallout. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus à ce sujet et nous ne connaissons pas encore son rôle.

Okie dokie, please welcome Aaron Paul to Season Three!!! pic.twitter.com/otHfWwsV3O — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) May 11, 2026

Par-delà son rôle dans la série à succès Breaking Bad, Aaron Paul a également joué dans Westworld et a prêté sa voix au personnage Robert Robertson III (Mecha Man) dans le jeu d'AdHoc Studio, Dispatch, pour ne citer que ces deux exemples.

La saison 3 de la série Fallout est encore loin

Il va falloir faire preuve d'une certaine patience avant de pouvoir découvrir la saison 3 de la série TV Fallout. Selon les dernières informations connues, le tournage de cette nouvelle saison devrait débuter au cours de cet été 2026. Ce qui laisse penser que sa diffusion devrait avoir lieu au cours de l'année 2027. Nul doute que nous en saurons plus à propos de la saison 3 de la série Fallout dans les mois à venir.

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Rappelons, en guise de conclusion, que les deux premières saisons de la série TV Fallout sont à retrouver sur Prime Video.