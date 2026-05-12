Fallout : La série TV accueille l'un des acteurs de Breaking Bad

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mai 2026 à 10h44
Le casting pour la saison 3 de la série TV Fallout s'étoffe avec l'arrivée d'une des stars de Breaking Bad.
Fallout : La série TV accueille l'un des acteurs de Breaking Bad

Maintenant que la saison 2 de la série TV Fallout est sortie sur Prime Video, l'équipe en charge dudit projet d'adaptation regarde vers l'avenir. D'ailleurs, un nouvel acteur, qui est très connu, a rejoint le casting de la saison 3 de la série Fallout.

Un acteur de Breaking Bad sera dans la saison 3 de la série Fallout

fallout-saison-2-lucy-goule

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la série que nous apprenons la nouvelle : l'acteur américain Aaron Paul, qui est notamment connu pour son rôle de Jesse Pinkman dans Breaking Bad, a rejoint le casting de la saison 3 de la série Fallout. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus à ce sujet et nous ne connaissons pas encore son rôle.

Par-delà son rôle dans la série à succès Breaking Bad, Aaron Paul a également joué dans Westworld et a prêté sa voix au personnage Robert Robertson III (Mecha Man) dans le jeu d'AdHoc Studio, Dispatch, pour ne citer que ces deux exemples. 

La saison 3 de la série Fallout est encore loin

serie-tv-fallout-lucy-visuel

Il va falloir faire preuve d'une certaine patience avant de pouvoir découvrir la saison 3 de la série TV Fallout. Selon les dernières informations connues, le tournage de cette nouvelle saison devrait débuter au cours de cet été 2026. Ce qui laisse penser que sa diffusion devrait avoir lieu au cours de l'année 2027. Nul doute que nous en saurons plus à propos de la saison 3 de la série Fallout dans les mois à venir.

Chargement du sondage...

0 votant

Rappelons, en guise de conclusion, que les deux premières saisons de la série TV Fallout sont à retrouver sur Prime Video.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Fallout 76 s'apprête à prendre un tournant beaucoup plus sombre
Fallout 76 10 août 2026

Fallout 76 s'apprête à prendre un tournant beaucoup plus sombre

Alors que Fallout 76 continue d'enrichir son univers post-apocalyptique, Bethesda prépare quelque chose de spécial. Jon Rush, le directeur créatif du jeu, vient de teaser l'arrivée très prochaine d'un contenu sombre. Une déclaration qui intrigue la communauté, à l'aube de la grand-messe de la gamescom.
Fallout 76 : Une nouvelle extension, en lien avec Fallout 3, est prévue
Fallout 76 20 juillet 2026

Fallout 76 : Une nouvelle extension, en lien avec Fallout 3, est prévue

Bethesda a annoncé, il y a très peu de temps, que Fallout 76 recevra une nouvelle extension en 2027.
Fallout 76 est-il cross-play ?
Fallout 76 24 juin 2026

Fallout 76 est-il cross-play ?

La communauté se demande si Fallout 76 dispose de la fonctionnalité cross-play. Nous vous donnons la réponse.

commentaire (0)