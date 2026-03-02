Fallout 76 va s'offrir la mise à jour Backwoods, on fait le point sur les nouveautés

La mise à jour Backwoods sera, très prochainement, déployée sur Fallout 76. D'ailleurs, voici un récapitulatif concernant les nouveautés débarquant avec ce patch majeur et gratuit.

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La mise à jour Backwoods de Fallout 76 et son contenu conséquent

Bigfoot fait sa grande arrivée dans Fallout 76, avec la saison 24

Les « party crashers » n'ont une chance d'apparaître qu'une fois l'événement terminé. Donc, si vous êtes un joueur avec un niveau inférieur, et que vous terminez l'événement et que Bigfoot court vers vous, vous n'êtes pas obligés de rester dans les environs. C'est un bonus supplémentaire. - Jon Rush, directeur créatif.





Des ajustements en pagaille pour les événements publics et activités

Des améliorations et changements pour certains aspects de Fallout 76

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Au fil du temps,s'est grandement bonifié, en s'offrant des mises à jour de contenu et correctives. D'ailleurs, l'équipe de développement compte bien continuer sur sa lancée et a ainsi prévuComme annoncé précédemment par Bethesda,. Il s'agit, pour être plus précis, d'et c'est, d'ailleurs, « la première fois qu'un ennemi quatre étoiles apparaît en dehors du raid », comme précisé par Kevin Wienecke, qui occupe le poste de « Senior Systems Designer ».. Si tel est le cas, les joueurs et les joueuses auront 5 minutes pour l'éliminer et espérer récupérer son mod exclusif « Thrill Seeker » (4 étoiles).. Remarquons, qui plus est, que, qui est intitulée « RIP Daring et les cryptides d'au-delà du cosmos ».. Selon leurs propos,, sans pour autant les dénaturer. Ces modifications concernent aussi bien les comptes à rebours, les récompenses, les gains en XP (en fonction du niveau du joueur) et bien d'autres éléments. Mais, ce n'est pas tout du côté des modifications à venir avec ce patch.De plus, les développeurs ont prévu d'implanter. En complément, la communauté peut s'attendre à des, qui seront, d'ailleurs, moins lourds une fois entreposés dans la cache.Rendez-vous donc le 3 mars 2026 pour découvrir toutes les nouveautés apportées par. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC.