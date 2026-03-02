Fallout 76 va s'offrir la mise à jour Backwoods, on fait le point sur les nouveautés

La mise à jour Backwoods sera, très prochainement, déployée sur Fallout 76. D'ailleurs, voici un récapitulatif concernant les nouveautés débarquant avec ce patch majeur et gratuit.
Au fil du temps, Fallout 76
s'est grandement bonifié, en s'offrant des mises à jour de contenu et correctives. D'ailleurs, l'équipe de développement compte bien continuer sur sa lancée et a ainsi prévu une toute nouvelle mise à jour pour ce mois de mars 2026 : celle-ci est intitulée « Backwoods » dans la langue de Shakespeare (« Forêt sauvage » en français) et sera déployée le 3 mars prochain
. Nous avons pu assister à une session de présentation avec certains développeurs de chez Bethesda afin de vous rapporter toutes les informations à connaître à propos de la mise à jour Backwoods de Fallout 76
.
La mise à jour Backwoods de Fallout 76 et son contenu conséquent
Bigfoot fait sa grande arrivée dans Fallout 76, avec la saison 24
Comme annoncé précédemment par Bethesda, la mise à jour Backwoods de Fallout 76 introduira une créature connue de toutes et de tous, à savoir Bigfoot
. Il s'agit, pour être plus précis, d'une nouvelle créature cryptique
et c'est, d'ailleurs, « la première fois qu'un ennemi quatre étoiles apparaît en dehors du raid
», comme précisé par Kevin Wienecke, qui occupe le poste de « Senior Systems Designer ».
Bigfoot apparaît comme un « party crasher » dans Fallout 76, c'est-à-dire un invité spécial et surprise qui pourrait débarquer à la fin d'un événement public
. Si tel est le cas, les joueurs et les joueuses auront 5 minutes pour l'éliminer et espérer récupérer son mod exclusif « Thrill Seeker » (4 étoiles). Pour autant, et comme dit précédemment, chaque événement public ne se termine pas avec un « party crasher », et si c'est le cas, l'apparition de Bigfoot n'est pas garantie
.
Les « party crashers » n'ont une chance d'apparaître qu'une fois l'événement terminé. Donc, si vous êtes un joueur avec un niveau inférieur, et que vous terminez l'événement et que Bigfoot court vers vous, vous n'êtes pas obligés de rester dans les environs. C'est un bonus supplémentaire.
De plus, Bigfoot ne sera pas le seul à s'inviter à la fête, car d'autres créatures féroces et coriaces pourraient bien faire une apparition à sa place
- Jon Rush, directeur créatif.
. Remarquons, qui plus est, que la mise à jour Backwoods de Fallout 76 marquera l'arrivée de la saison 24
, qui est intitulée « RIP Daring et les cryptides d'au-delà du cosmos ».
Des ajustements en pagaille pour les événements publics et activités
L'équipe de développement de Fallout 76 va profiter de cette mise à jour gratuite et majeure pour apporter des changements significatifs aux événements publics et activités
. Selon leurs propos, une cinquantaine ont bénéficié d'ajustements
, sans pour autant les dénaturer. Ces modifications concernent aussi bien les comptes à rebours, les récompenses, les gains en XP (en fonction du niveau du joueur) et bien d'autres éléments. Mais, ce n'est pas tout du côté des modifications à venir avec ce patch.
Des améliorations et changements pour certains aspects de Fallout 76
De plus, les développeurs ont prévu d'implanter un nouvel icône, qui permettra aux joueurs et aux joueuses de mieux distinguer les événements publics des activités, mais aussi d'apporter des améliorations au Pip-Boy
. En complément, la communauté peut s'attendre à des rééquilibrages pour les ensembles d'armures
, qui seront, d'ailleurs, moins lourds une fois entreposés dans la cache.
Rendez-vous donc le 3 mars 2026 pour découvrir toutes les nouveautés apportées par la mise à jour Backwoods/Forêt sauvage sur Fallout 76
. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC.
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