Fallout 76 va recevoir une belle surprise inspirée de la saison 2 de la série éponyme

S'il faut encore patienter pour découvrir la saison 2 de la série, Fallout 76 va célébrer à sa manière le lancement de cette nouvelle saison avec un cross-over en jeu.
Prévue pour décembre 2025
sur Amazon Prime Video, la saison 2 de la série Fallout
est particulièrement attendue par les admirateurs de la franchise, mais aussi par celles et ceux qui ont découvert cet univers aux côtés de Lucy, La Goule et Maximus. D'ailleurs, la série a relancé l'intérêt des joueurs pour la saga vidéoludique, notamment pour Fallout 76
.
Dans l'optique de faire patienter les joueurs mais aussi de promouvoir le retour de la série, le directeur du jeu aurait déjà prévu un cross-over inédit entre les deux titres.
Les spectateurs de la série de plus en plus nombreux à découvrir Fallout 76
Interrogé par le magazine américain Variety, Jon Rush est revenu sur le succès de la série d'Amazon Prime et son impact sur Fallout 76. La curiosité a en effet poussé un nouveau public à découvrir le jeu. Jon Rush a déclaré que « la série raconte une histoire captivante, qui respecte très bien l'ambiance Fallout. Et les spectateurs vont naturellement chercher à revivre la même expérience dans les jeux.
»
Face à un tel engouement, proposer des contenus inédits inspirés des autres médias est une pratique fréquente. Le directeur de Fallout 76 a d'ailleurs précisé que « Aligner les choses avec les sorties saisonnières de la série, c'est quelque chose dont nous parlons tout le temps, et nous avons des projets ici et là
». S'il est donc garanti qu'il y aura bien un cross-over en jeu, son contenu est encore très secret
.
À quoi faut-il s'attendre pour le contenu de ce cross-over entre les deux médias ?
Cependant, il est peu probable de voir des missions ou des éléments d'histoire provenant de la série intégrés dans Fallout 76.
En effet, ses événements surviennent presque 200 ans après ceux du jeu. Toutefois, quelques petites références et clins d'œil n'impactant pas la chronologie de la saga peuvent être glissés lors de ce cross-over. Pour l'heure, les premiers indices suggèrent que ce contenu inspiré de la série pourrait arriver en jeu à la toute fin de la saison 22 ou pour accompagner les débuts de la saison 23.
Pour rappel, une opération similaire avait été proposée au lancement de la première saison
de la série Fallout. Les joueurs de Fallout 76 avaient pu récupérer à cette occasion le sac à dos Vault 33 de Lucy, ainsi que sept types de consommables (boîtes à sandwich, kits de réparation…). Les joueurs peuvent donc s'attendre à quelque chose de similaire, mais rien n'est encore garanti.
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