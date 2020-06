Fallout 76 : Son lancement raté a causé les retards de DOOM Eternal et Wastelanders

La sortie ratée et très controversée de Fallout 76 en novembre 2018 a eu bien des conséquences pour Bethesda, comme l'a expliqué Pete Hines.

Nous avons dit « Ils ne sont pas prêts (DOOM Eternal et Wastelanders) et nous ne ferons pas une autre erreur. Nous allons prendre le temps qu'il faut, même si ce temps est douloureux et que vous manquez de vacances. »

n'a pas connu un lancement idéal. Les joueurs n'ont pas apprécié le contenu proposé par Bethesda, et l'on fait savoir. Les développeurs ont toutefois réussi à améliorer l'expérience et le contenu au fil du temps, mais cette sortie ratée n'a pas été sans répercussion.Dans un entretien avec US Gamer , Pete Hines, vice-président de la branche marketing, a annoncé que, mise à jour majeure de. Ce dernier explique que le studio ne voulait pas proposer d'autres produits qui n'étaient pas prêts à la commercialisation etFinalement, l'attente a été bénéfique, puisque comme le constate Pete Hines, mais aussi les joueurs,, même si cette dernière a aussi subi les contraintes et un report à cause du Coronavirus.Espérons qu'à l'avenir Bethesda et ses équipes prennent les mêmes décisions s'ils estiment qu'un de leurs projets, tels que Starfield ou Deathloop , pourrait être amélioré avec quelques semaines de plus, obligeant un report. Même si la déception envahira les joueurs, celle-ci devrait disparaître une fois le jeu sorti.