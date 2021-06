Fallout 76 : Son battle royale Nuclear Winter va disparaître en septembre

Chaque personnage recevra 6 pièces d'aptitude par classe de superviseur atteinte, jusqu'à un maximum de 600 Pièces, ainsi qu'une pièce par ticket de superviseur gagné, jusqu'à 200 au maximum. Tous les joueurs ayant participé à au moins un match Nuclear Winter recevront un fanion sur ce thème pour leur C.A.M.P.

PC Édition Standard → 6,98 € au lieu de 39,99 €, soit 83 % de réduction. Édition Tricentennial → 12,99 € au lieu de 79,99 €, soit 84 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 20,99 € au lieu de 69,99 €, soit 70 % de réduction.



Malgré la déception des joueurs, Bethesda a annoncé travailler sur d'autres modes JcJ dont il communiquera plus de détails dans les semaines à venir. Pour pallier la déception des joueurs, Bethesda a annoncé travailler sur d'autres modes JcJ dont il communiquera plus de détails dans les semaines à venir. Malgré la fermeture de Nuclear Winter, les développeurs tiennent à remercier les joueurs de leur fidélité et surtout de leur participation au battle royale. De ce fait, des récompenses vont être distribuées, dont des pièces d'aptitudes (jusqu'à 600 pièces maximum).