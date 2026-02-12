Voyage rapide Fallout 76 : Comment se déplacer rapidement pour gagner du temps ?

Nous vous expliquons comment utiliser et profiter comme il se doit du système de voyage rapide sur Fallout 76, afin de gagner du temps lors de votre exploration des Appalaches.

Comment utiliser le voyage rapide sur Fallout 76 ?





Comment fonctionne le voyage rapide sur Fallout 76 ?

Un C.A.M.P. (le vôtre, celui d'un ami dans votre escouade, celui d'un membre de votre équipe)

Whitespring

Sommet du monde

Abri 76

Le Cratère

Fort Atlas

Le Rose Club

Le Pic rouillé

À lire également Fallout 76 respec : Comment réinitialiser ses points SPECIAL ?

Comme vous le savez probablement déjà,propose un vaste monde ouvert à explorer, qui s'est, d'ailleurs, bien étendu depuis le lancement du titre, et ce, grâce à diverses mises à jour de contenu. Comme cela est bien souvent le cas sur ce genre de jeux,D'ailleurs, ci-dessous, nous vous indiquons, tout en vous apportant des informations importantes à propos de ce système.Surest assez facile à utiliser, en réalité. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir votre carte (touche Options sur PS4, par exemple) et de placer votre curseur sur un lieu déjà visité. Lorsque vous avez fait votre choix, cliquez sur l'icône de l'endroit en question et sélectionnez « Voyage rapide ». Soulignons, à ce sujet, que si vous êtes encombré/surchargé, vous ne pourrez pas utiliser le voyage rapide (à moins d'avoir équipé la carte d'aptitude « Voyage voyage »).La manipulation à effectuer pourest donc assez simple. Pour autant, ce système dispose de plusieurs subtilités, qu'il est préférable de prendre en compte afin de l'utiliser à bon escient.Comme vous pourrez le constater, faire usage duexige, certaines fois, de se délester de quelques Caps (monnaie en jeu). En fonction de votre position par rapport à l'endroit choisi, le montant sera plus ou moins élevé. En effet, si vous êtes loin, vous devrez débourser plus de Caps. Si vous en êtes proche, moins de Caps vous sera demandé.Néanmoins, sachez que plusieurs lieux peuvent être rejoints, via le système de, et ce, sans débourser un seul Cap. Il s'agit, en effet, de points detotalement gratuits, soient les suivants :Certains de ces lieux proposent un intérieur. De ce fait, le jeu vous proposera deet gratuitement à l'extérieur ou bien à l'intérieur. C'est à votre guise. Dans tous les cas, vous savez, à présent,. N'hésitez pas à l'utiliser pour gagner du temps lors de votre exploration des Appalaches ou pour terminer plus rapidement vos quêtes. Par ailleurs, si vous êtes nouveau sur, ou que vous reprenez le jeu de Bethesda après un long moment, sachez que nous vous indiquons également comment réinitialiser (respec) les points S.P.E.C.I.A.L., dans un guide dédié.Rappelons, pour conclure, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.