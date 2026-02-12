Voyage rapide Fallout 76 : Comment se déplacer rapidement pour gagner du temps ?

Nous vous expliquons comment utiliser et profiter comme il se doit du système de voyage rapide sur Fallout 76, afin de gagner du temps lors de votre exploration des Appalaches.
Comme vous le savez probablement déjà, Fallout 76
propose un vaste monde ouvert à explorer, qui s'est, d'ailleurs, bien étendu depuis le lancement du titre, et ce, grâce à diverses mises à jour de contenu. Comme cela est bien souvent le cas sur ce genre de jeux, Fallout 76 dispose d'un système de voyage rapide, qui permet de rejoindre une destination en quelques secondes
.
D'ailleurs, ci-dessous, nous vous indiquons comment utiliser le voyage rapide sur Fallout 76
, tout en vous apportant des informations importantes à propos de ce système.
Comment utiliser le voyage rapide sur Fallout 76 ?
Sur Fallout 76, le système de voyage rapide
est assez facile à utiliser, en réalité. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir votre carte (touche Options sur PS4, par exemple) et de placer votre curseur sur un lieu déjà visité. Lorsque vous avez fait votre choix, cliquez sur l'icône de l'endroit en question et sélectionnez « Voyage rapide ». Soulignons, à ce sujet, que si vous êtes encombré/surchargé, vous ne pourrez pas utiliser le voyage rapide (à moins d'avoir équipé la carte d'aptitude « Voyage voyage »).
La manipulation à effectuer pour voyager rapidement sur Fallout 76
est donc assez simple. Pour autant, ce système dispose de plusieurs subtilités, qu'il est préférable de prendre en compte afin de l'utiliser à bon escient.
Comment fonctionne le voyage rapide sur Fallout 76 ?
Comme vous pourrez le constater, faire usage du voyage rapide sur Fallout 76
exige, certaines fois, de se délester de quelques Caps (monnaie en jeu). En fonction de votre position par rapport à l'endroit choisi, le montant sera plus ou moins élevé. En effet, si vous êtes loin, vous devrez débourser plus de Caps. Si vous en êtes proche, moins de Caps vous sera demandé.
Néanmoins, sachez que plusieurs lieux peuvent être rejoints, via le système de voyage rapide de Fallout 76
, et ce, sans débourser un seul Cap. Il s'agit, en effet, de points de voyage rapide
totalement gratuits, soient les suivants :
- Un C.A.M.P. (le vôtre, celui d'un ami dans votre escouade, celui d'un membre de votre équipe)
- Whitespring
- Sommet du monde
- Abri 76
- Le Cratère
- Fort Atlas
- Le Rose Club
- Le Pic rouillé
Certains de ces lieux proposent un intérieur. De ce fait, le jeu vous proposera de voyager rapidement
et gratuitement à l'extérieur ou bien à l'intérieur. C'est à votre guise. Dans tous les cas, vous savez, à présent, comment utiliser et comment fonctionne le voyage rapide sur Fallout 76
. N'hésitez pas à l'utiliser pour gagner du temps lors de votre exploration des Appalaches ou pour terminer plus rapidement vos quêtes. Par ailleurs, si vous êtes nouveau sur Fallout 76
, ou que vous reprenez le jeu de Bethesda après un long moment, sachez que nous vous indiquons également comment réinitialiser (respec) les points S.P.E.C.I.A.L., dans un guide dédié.
Rappelons, pour conclure, que Fallout 76
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.
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