Fallout 76 partage ses plans pour l'année 2020

Un an et demi après son lancement, et quelques semaines après l'arrivée de la dernière mise à jour majeure, Bethesda partage ses plans pour Fallout 76 en 2020.

Bethesda partage la roadmap de Fallout 76 pour 2020

Bethesda est loin d'en avoir fini avec. Quelques semaines après avoir sorti la mise à jour majeure Wastelanders, le studio revient à la charge, en levant le voile sur le contenu des mois à venir, qui s'annonce assez riche.Ainsi, nous aurons l'occasion de retrouver de nombreux événements connus des joueurs, tels que Fastnacht et la Semaine de la viande, mais ce sont bien les nouvelles fonctionnalités qui marqueront le plus les joueurs. La plus importante est, permettant aux joueurs de progresser en accomplissant des défis spéciaux et en débloquant des récompenses comme des lots d'atomes, des packs de cartes d'aptitude, des objets cosmétiques uniques et plus encore.. La première version devrait arriver durant l'été 2020 (avec la mise à jour 20), et chaque saison devrait durer dix semaines.Pour accéder à ces, un nouveau menu sera mis en place, dans lequel il sera possible de suivre son évolution. Leest une nouvelle monnaie, mise en place pour l'occasion, qui vous permettra d'avancer sur le « plateau » et de parvenir au rang 100. Cette dernière s'obtient, comme dit plus haut, en effectuant certaines activités, comme des défis. Toutes les informations sont à retrouver ici Les Saisons ne sont pas les seules nouveautés importantes à venir en 2020. En automne, l'grâce à un rééquilibrage du combat, alors qu'une nouvelle ligne de quête sera disponible. En fin d'année, les joueurs depourront profiter du, apportant notamment de nouveaux PNJ.Bethesda compte bien fidéliser ses joueurs et les inciter à revenir très souvent sur Fallout 76 qui, si tout se passe bien, devrait être soutenu pendant encore plusieurs années.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One.