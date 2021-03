Fallout 76 partage sa feuille de route pour 2021

Printemps → Extension des opérations quotidiennes, amélioration du C.A.M.P et de l'équipement S.P.E.C.I.A.L, mais aussi l'aide à la visée sur consoles.

Même s'il n'a pas eu le succès escompté,, qui serait d'ailleurs devenu l' un des jeux les plus joués sur les consoles de Microsoft . Au fil du temps, les développeurs ont amélioré le jeu grâce à de nombreuses mises à jour, puisqu'il manquait cruellement de contenu et de possibilités à ses débuts. Depuis quelques mois maintenant,. L'année 2021 verra ces mises à jour continuer.Le studio a en effet partagé sa feuille de route pour cette nouvelle année, et promet quelques nouveautés non négligeables pour celles et ceux qui aimeraient prolonger l'expérience, ou tout simplement tenter le grand saut, plus de deux ans après son lancement. Voici en bref les moments forts de ces quatre saisons, qui arriveront au printemps, à l'été, à l'automne et en hiver :Vous pouvez retrouver de plus amples informations sur le site officiel . Bethesda nous en dira un peu plus sur le contenu de ces mises à jour lorsque nous nous rapprocherons de leur lancement. Mais la nouvelle devrait sans aucun doute ravir la communauté.Pour rappel,est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à un moindre prix sur les plateformes suivantes :