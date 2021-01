Fallout 76 met à jour son inventaire avec le patch du 26 janvier

AMÉLIORATIONS DE L'INVENTAIRE ET DE L'INTERFACE UTILISATEUR Augmentation de la cache : Conservez plus de choses avec l'augmentation de la cache ! Nous avons augmenté la limite de poids maximale de votre cache de 50 %, vous offrant un total de 1 200.

Nouveaux onglets d'inventaire : Nous avons ajouté quelques onglets à vos menus d'inventaire pour vous aider à organiser vos objets, de votre nourriture et vos Stimpaks jusqu'à vos tenues et armures. Nouveau – Cet onglet rassemblera les objets obtenus au cours d'une session de jeu, du plus récent au plus ancien. Si vous avez déjà un objet empilable dans votre inventaire, comme un amas d'acier, les prochains amas d'acier que vous ramasserez n'apparaîtront pas dans l'onglet “Nouveau”. Au lieu de cela, il apparaîtra dans votre pile existante. De plus, l'onglet “Nouveau” sera remis à zéro si vous quittez le monde actuel. Armure – Nous avons donné aux armures leur propre onglet afin qu'elles soient séparées du reste de vos tenues. Vivres : – Vos vivres sont désormais séparés de la section “Soin”, dans leur propre onglet d'inventaire. Veuillez noter que vos drogues et sérums resteront dans l'onglet “Soin”.

Poids de la pile : Qu'est-ce qui vous pèse ? En sélectionnant une pile d'objets dans l'inventaire, le Pip-Boy montrera désormais le poids individuel de chaque objet ainsi que le poids total de la pile.

Aperçu des machines de vente sur la carte : Ce conseil apparaît lorsque vous utilisez l'aperçu sur les machines de vente d'un autre joueur sur la carte et vous montrera désormais le nombre d'armes et armures à 1, 2 ou 3 étoiles qu'elles vendent. Ainsi, vous aurez plus d'information au sujet des objets légendaires à vendre auprès des autres joueurs avant de décider de faire un petit voyage rapide vers leurs C.A.M.P.s. De plus, les catégories vides des machines de vente n'apparaîtront plus dans l'aperçu, afin de vous aider à voir plus facilement les types d'objets en vente.

MISES À JOUR SUPPLÉMENTAIRES DE L'INTERFACE UTILISATEUR Boutique atomique : Nous avons ajouté un bouton à chaque page de catégorie dans la boutique atomique pour vous permettre d'afficher ou de masquer les objets que vous possédez déjà, afin que vous puissiez regarder ce qui reste disponible plus librement.

Amélioration visuelle du mode Construction : Nous avons changé la couleur des lignes structurelles qui apparaissent lorsque vous construisez des objets dans votre C.A.M.P. de vert à bleu clair, afin de faciliter les choses pour les joueurs atteints de daltonisme. Ce changement n'est visible que lorsque l'objet que vous essayez de placer est dans un endroit valide, les placements invalides restent rouges.

OPÉRATIONS QUOTIDIENNES Récompenses de rang Aîné : Suite à des retours de la communauté, nous avons ajusté les récompenses des opérations quotidiennes afin que vous receviez toujours un objet sorti de la liste des récompenses rares lorsque vous terminez une opération assez vite pour atteindre le rang Aîné. RÉPANDEZ L'AMOUR ! : NOUVEAUX DÉFIS ET RÉCOMPENSES Dès aujourd'hui et jusqu'au 16 février, obtenez l'apparence gratuite “Clé de cœur” pour la clé serre-tube dans la boutique atomique et utilisez-la pour terminer des défis pour remporter des récompenses cosmétiques et consommables ! Remportez des boîtes à sandwich, des packs de cartes d'aptitude et des kits de réparation en éliminant des ennemis avec votre Clé de cœur chaque jour pendant l'évènement Répandez l'amour. Vous pouvez aussi obtenir des tenues, et même une variation du Bungalow isolé, en terminant des défis hebdomadaires avec la Clé de cœur équipée.

obtenez l'apparence gratuite "Clé de cœur" pour la clé serre-tube dans la boutique atomique et utilisez-la pour terminer des défis pour remporter des récompenses cosmétiques et consommables ! CORRECTIFS ALLIÉS Colon glaneur : Correction d'options de dialogue manquantes pour le Colon glaneur. ART ET GRAPHISMES Tenues : Correction de problèmes de textures sur le casque de samouraï.

Tenues : Réduction de l'écart entre le sac à dos de chasseur des profondeurs et le dos du joueur.

Tenues : La lumière du Pip-Boy ne brille plus derrière le joueur dans le casque de reconnaissance de la Confrérie.

Tenues : Correction d'un problème de texture avec le béret de Fastnacht.

Décor : Mise à jour de l'explosion visible à la destruction des cadeaux emballés.

Décor : Les flammes des bougies crânes n'apparaissent plus désalignées de la mèche.

Objets : Mise à jour des effets d'explosion à la destruction de carburant de Mister Handy et de réservoirs de carburant portables.

Lumières : Les effets lumineux jaunes ne persistent plus après avoir fermé la roue des couleurs.

Lumières : Ajustement de l'éclairage sur le panneau "Tuer Rire Aimer" afin que le mot "Rire" ne soit plus excessivement brillant.

Armure assistée : Les lampes frontales n'éclairent plus dans une direction incorrecte lorsque vous portez un casque d'armure assistée T-65 avec une peinture appliquée.

Armure assistée : Correction de textures manquantes et réduction des problèmes de chevauchement de l'armure assistée Capitaine Cosmos.

Armure assistée : L'armure assistée de Marcheur de guerre protège désormais correctement le postérieur du joueur.

Machines de vente : Ajustement de l'explosion à la destruction de la machine de vente de Slocum's Joe.

Ajustement de l'explosion à la destruction de la machine de vente de Slocum's Joe. Armes : Les effets visuels de L'esprit sur la matière ne semblent plus apparaître de l'épaule du joueur en vue à la troisième personne. C.A.M.P. ET ATELIERS Faille : Correction d'une faille affectant le stockage d'objets dans la cache.

Correction d'une faille affectant le stockage d'objets dans la cache. Abris : Il est désormais plus facile de placer des structures comme le Cabanon sordide, le Bungalow isolé et autres dans un abri, tant que la place nécessaire est disponible.

Il est désormais plus facile de placer des structures comme le Cabanon sordide, le Bungalow isolé et autres dans un abri, tant que la place nécessaire est disponible. Escaliers : Les escaliers peuvent désormais s'accrocher à l'avant de la tour de guet de la Confrérie de l'Acier.

Les escaliers peuvent désormais s'accrocher à l'avant de la tour de guet de la Confrérie de l'Acier. Tube de super mutant : Les joueurs ne restent plus bloqués à l'intérieur du tube de super mutant lors de la construction. DÉFIS Monde : Le sous-défi “Découvrir Beckley” dans le défi “Découvrir des lieux au sein de la Cendrière” peut désormais être terminé. OPÉRATIONS QUOTIDIENNES Récompenses : Correction d'un problème suite auquel aucune récompense rare n'était attribuée au joueur si l'objet qu'il allait recevoir était un plan d'objet non échangeable qu'il possédait déjà. Désormais, les joueurs recevront systématiquement une récompense lorsque cela se produit.

Correction d'un problème suite auquel aucune récompense rare n'était attribuée au joueur si l'objet qu'il allait recevoir était un plan d'objet non échangeable qu'il possédait déjà. Désormais, les joueurs recevront systématiquement une récompense lorsque cela se produit. Rapport d'opération : Correction d'un problème visuel suite auquel des rangs de récompense étaient incorrectement marqués comme atteints dans le Rapport des opérations quotidiennes. Remarque : Les opérations quotidiennes sont remises à zéro à 06 h 00 (heure de Paris) chaque jour.

Correction d'un problème visuel suite auquel des rangs de récompense étaient incorrectement marqués comme atteints dans le Rapport des opérations quotidiennes. MALADIES Radvers : Les radvers n'augmentent désormais plus que les radiations reçues en consommant de la nourriture ou des boissons. ENNEMIS Apparitions : Correction d'un problème suite auquel les ennemis apparaissaient parfois groupés à un endroit incorrect.

Correction d'un problème suite auquel les ennemis apparaissaient parfois groupés à un endroit incorrect. Bernard-l'ermite géants : Les joueurs ne peuvent plus traverser les bernard-l'ermite géants. OBJETS Tenues : Les masques de goule sauvage et du Clown Papouilles ne masquent plus la lumière du Pip-Boy.

Les masques de goule sauvage et du Clown Papouilles ne masquent plus la lumière du Pip-Boy. Tenues : Le masque de médecin de peste affiche désormais correctement qu'il protège contre les maladies aériennes.

Le masque de médecin de peste affiche désormais correctement qu'il protège contre les maladies aériennes. Tenues : La combinaison étanche camouflage des marais peut désormais être réparée.

La combinaison étanche camouflage des marais peut désormais être réparée. Armure : L'armure de pillard fonctionne correctement avec les aptitudes Fringues fétides et Style saisissant.

L'armure de pillard fonctionne correctement avec les aptitudes Fringues fétides et Style saisissant. Armure : L'armure de reco s'adapte correctement au physique du joueur.

L'armure de reco s'adapte correctement au physique du joueur. Flore : Les chardons se changent correctement en chardons irradiés lorsqu'ils sont atomisés. Les chardons irradiés peuvent être récoltés pour du flux fluorescent brut.

Les chardons se changent correctement en chardons irradiés lorsqu'ils sont atomisés. Les chardons irradiés peuvent être récoltés pour du flux fluorescent brut. Magazines : Correction d'un problème suite auquel “Vie et amour 8” annulait le bonus Repos très réparateur obtenu d'une quatrième boîte à sandwich.

Correction d'un problème suite auquel “Vie et amour 8” annulait le bonus Repos très réparateur obtenu d'une quatrième boîte à sandwich. Magazines : Le bonus d'“Histoires à dormir debout 3” a été modifié pour permettre aux joueurs de respirer sous l'eau et de récupérer de la santé en nageant.

Le bonus d'“Histoires à dormir debout 3” a été modifié pour permettre aux joueurs de respirer sous l'eau et de récupérer de la santé en nageant. Modules : Les armes avec des modules ajoutant des dégâts incendiaires, comme le glaive de guerre avec le module Lame enflammée, fonctionnent désormais avec l'aptitude Tir allié.

Les armes avec des modules ajoutant des dégâts incendiaires, comme le glaive de guerre avec le module Lame enflammée, fonctionnent désormais avec l'aptitude Tir allié. Modules : Le module bobine thermique affiche correctement qu'il ajoute des dégâts incendiaires.

Le module bobine thermique affiche correctement qu'il ajoute des dégâts incendiaires. Modules : Appliquer les modules d'armure pour bagarreur aux brassards d'armure de reconnaissance de la Confrérie augmente les dégâts à mains nues de 7,5 % chacun.

Appliquer les modules d'armure pour bagarreur aux brassards d'armure de reconnaissance de la Confrérie augmente les dégâts à mains nues de 7,5 % chacun. Modules : L'effet légendaire “Poids des munitions réduit” réduit correctement le poids des munitions explosives.

L'effet légendaire “Poids des munitions réduit” réduit correctement le poids des munitions explosives. Modules : Ajouter des modules Poches à un plastron en cuir bouilli n'augmente plus incorrectement la durabilité de l'objet.

Ajouter des modules Poches à un plastron en cuir bouilli n'augmente plus incorrectement la durabilité de l'objet. Plans : Correction d'un problème suite auquel les joueurs désapprenaient les plans pour les flamants roses de jardin et les bureaux en bois.

Correction d'un problème suite auquel les joueurs désapprenaient les plans pour les flamants roses de jardin et les bureaux en bois. Armure assistée : Le module de l'ATH de visée ne met en surbrillance que les cibles hostiles.

Le module de l'ATH de visée ne met en surbrillance que les cibles hostiles. Armure assistée : Le module Évent d'explosion a été renommé “Évent de refroidissement”. Les réacteurs à fusion se vident 5 % plus lentement avec les évents de refroidissement.

Le module Évent d'explosion a été renommé “Évent de refroidissement”. Les réacteurs à fusion se vident 5 % plus lentement avec les évents de refroidissement. Armes : Correction d'un problème suite auquel certaines armes tirant plusieurs projectiles recevaient trop de dégâts de condition.

Correction d'un problème suite auquel certaines armes tirant plusieurs projectiles recevaient trop de dégâts de condition. Armes : Le viseur laser du pistolet de Croisé n'apparaît plus déformé lorsque la pyro-culasse est installée.

Le viseur laser du pistolet de Croisé n'apparaît plus déformé lorsque la pyro-culasse est installée. Armes : Le canon extra-lourd stabilisé compte correctement dans la progression d'apprentissage de modules du calibre .44.

Le canon extra-lourd stabilisé compte correctement dans la progression d'apprentissage de modules du calibre .44. Armes : Les matraques avec des peintures ou des apparences appliquées peuvent désormais être restaurées à leur apparence par défaut.

Les matraques avec des peintures ou des apparences appliquées peuvent désormais être restaurées à leur apparence par défaut. Armes : Changement de la description de la vitesse du cutter à plasma pour une vitesse moyenne.

Changement de la description de la vitesse du cutter à plasma pour une vitesse moyenne. Armes : Les arbalètes peuvent désormais être restaurées à leur cadre standard.

Les arbalètes peuvent désormais être restaurées à leur cadre standard. Armes : Les joueurs peuvent désormais correctement réappliquer le module Blessure à un gourdin en os après l'avoir modifié en Sans amélioration. MUTATIONS Contagion pédestre : La description de la mutation Contagion pédestre n'indique plus incorrectement qu'elle retire la durée des maladies. Il ne s'agit que d'un changement de description, le fonctionnement de la mutation n'a pas été modifié. PNJS Confrérie : Les aspirants et les conscrits de la Confrérie de l'Acier ne subissent plus de dégâts lorsqu'ils sont atomisés.

Les aspirants et les conscrits de la Confrérie de l'Acier ne subissent plus de dégâts lorsqu'ils sont atomisés. Confrérie : Les PNJs ne disent plus bonjour au joueur pendant qu'il parle à Russell Dorsey.

Les PNJs ne disent plus bonjour au joueur pendant qu'il parle à Russell Dorsey. Confrérie : Correction d'un problème de dialogues pour les PNJs au cours de la quête “Droits de propriété”.

Correction d'un problème de dialogues pour les PNJs au cours de la quête “Droits de propriété”. Frères Putnam : Ils disposent désormais du dialogue correct si aucun n'a été recruté à Fort Atlas lorsque le jouer leur rend à nouveau visite.

Ils disposent désormais du dialogue correct si aucun n'a été recruté à Fort Atlas lorsque le jouer leur rend à nouveau visite. Colons : Correction de la collision des colons à la tour d'observation d'altitude est.

Correction de la collision des colons à la tour d'observation d'altitude est. Scribe Valdez : Elle ne commente plus les documents que le joueur a déjà ramassés au cours de Mère des inventions.

Elle ne commente plus les documents que le joueur a déjà ramassés au cours de Mère des inventions. Scribe Valdez : Correction d'un problème suite auquel Valdez n'avait pas de voix pour certaines lignes au cours de Mère des inventions.

Correction d'un problème suite auquel Valdez n'avait pas de voix pour certaines lignes au cours de Mère des inventions. Scribe Valdez : Le bloc-notes de Valdez ne traverse plus son corps pendant ses animations basses.

Le bloc-notes de Valdez ne traverse plus son corps pendant ses animations basses. Marchands : Le marchand de Flatwoods n'est plus invisible pour les joueurs. PERFORMANCE ET STABILITÉ Stabilité du client : Correction de plantages qui pouvaient survenir en combat.

Correction de plantages qui pouvaient survenir en combat. Stabilité du client : Correction d’un plantage qui pouvait survenir lors du défilement dans l'onglet Messages du Pip-Boy.

Correction d’un plantage qui pouvait survenir lors du défilement dans l'onglet Messages du Pip-Boy. Connectivité : Correction d'un problème suite auquel les joueurs PC recevaient le message d'erreur “Déconnexion en raison de fichiers de jeu modifiés” au cours d'une partie normale et étaient éjectés de leur monde actuel.

Correction d'un problème suite auquel les joueurs PC recevaient le message d'erreur “Déconnexion en raison de fichiers de jeu modifiés” au cours d'une partie normale et étaient éjectés de leur monde actuel. Stabilité des serveurs : Résolution d’un problème qui pouvait occasionner un plantage du serveur.

Résolution d’un problème qui pouvait occasionner un plantage du serveur. Performance : Correction d'un problème causant un tressautement du client lors de la visualisation de l'onglet Soin du Pip-Boy.

Correction d'un problème causant un tressautement du client lors de la visualisation de l'onglet Soin du Pip-Boy. Performance : Correction d'un problème causant un tressautement du client lors du classement du Butin dans le Pip-Boy.

Correction d'un problème causant un tressautement du client lors du classement du Butin dans le Pip-Boy. Performance : Correction d'un problème causant des chutes d'images par seconde dans Fort Atlas. APTITUDES Déviance : Dispose désormais d'un temps de recharge de 2 secondes sur le drain de PA. La réduction des dégâts est toujours active lors du rechargement de PA. Cela évite que les PA des joueurs soient complètement vidés lors d'un impact par armes à haute cadence de tir.

Dispose désormais d'un temps de recharge de 2 secondes sur le drain de PA. La réduction des dégâts est toujours active lors du rechargement de PA. Cela évite que les PA des joueurs soient complètement vidés lors d'un impact par armes à haute cadence de tir. Tir allié : Les effets de régénération de santé de Tir allié ne s'accumulent plus, mais la santé se régénère plus rapidement. Cela permet à toutes les armes de guérir à la même vitesse.

Les effets de régénération de santé de Tir allié ne s'accumulent plus, mais la santé se régénère plus rapidement. Cela permet à toutes les armes de guérir à la même vitesse. Stabilisé : Correction d'un problème empêchant Stabilisé de fonctionner correctement en portant une armure assistée.

Correction d'un problème empêchant Stabilisé de fonctionner correctement en portant une armure assistée. Trop de la balle : La fanfare et les effets sonores ne jouent plus incorrectement lors de la fabrication d'objets légendaires. QUÊTES ET ÉVÈNEMENTS Une désarmante découverte : Dagger n'essaiera plus de parler au joueur s'il est dans la cabane.

Dagger n'essaiera plus de parler au joueur s'il est dans la cabane. Une désarmante découverte : La clé de Découverte ne réapparaît plus sur son cadavre après s'être déconnecté et reconnecté si le joueur l'a déjà ramassée.

La clé de Découverte ne réapparaît plus sur son cadavre après s'être déconnecté et reconnecté si le joueur l'a déjà ramassée. Ça douille pour les cornouilles Correction d'un problème empêchant la cible de quête d'apparaître correctement sur le tronc.

Correction d'un problème empêchant la cible de quête d'apparaître correctement sur le tronc. Fastnacht : Les joueurs remportent correctement un objet légendaire à 3 étoiles en terminant l'évènement.

Les joueurs remportent correctement un objet légendaire à 3 étoiles en terminant l'évènement. Fastnacht : Les kamikazes super mutants ne continuent plus à apparaître après la fin de l'évènement Fastnacht.

Les kamikazes super mutants ne continuent plus à apparaître après la fin de l'évènement Fastnacht. Fastnacht : Correction d'un problème suite auquel le Maître de cérémonie apparaissait hors de la zone d'évènement.

Correction d'un problème suite auquel le Maître de cérémonie apparaissait hors de la zone d'évènement. Fastnacht : L'aptitude Expert en robotique ne peut plus être utilisée pour pirater les robots participant au défilé.

L'aptitude Expert en robotique ne peut plus être utilisée pour pirater les robots participant au défilé. Fastnacht : Ramasser des chopes en porcelaine durant l'évènement Fastnacht n'empêche plus le joueur de ramasser d'autres chopes en porcelaine lors du prochain évènement Fastnacht dans le même monde.

Ramasser des chopes en porcelaine durant l'évènement Fastnacht n'empêche plus le joueur de ramasser d'autres chopes en porcelaine lors du prochain évènement Fastnacht dans le même monde. Test de terrain : Les parents Putnam sont plus visibles durant la scène d'introduction.

Les parents Putnam sont plus visibles durant la scène d'introduction. Test de terrain : Correction d'un problème rare affichant une boîte de texte vide lorsque le joueur parlait au paladin Rahmani.

Correction d'un problème rare affichant une boîte de texte vide lorsque le joueur parlait au paladin Rahmani. Connaissances interdites : Correction de plusieurs problèmes affectant Connaissances interdites et Données techniques, et réactivation de la quête. Remarque : Les données techniques ne peuvent plus être jetées, échangées ou vendues.

Correction de plusieurs problèmes affectant Connaissances interdites et Données techniques, et réactivation de la quête. Mère des inventions : Le composant mystérieux reste désormais indiqué comme objet de quête après une reconnexion.

Le composant mystérieux reste désormais indiqué comme objet de quête après une reconnexion. Mère des inventions : Le sac de terre de la batterie à ultracite ne disparaît plus lorsque le joueur revient dans l'instance.

Le sac de terre de la batterie à ultracite ne disparaît plus lorsque le joueur revient dans l'instance. Mère des inventions : Correction d'un problème suite auquel le scribe Valdez ne se défendait pas contre les attaques ennemies.

Correction d'un problème suite auquel le scribe Valdez ne se défendait pas contre les attaques ennemies. Mère des inventions : Le composant mystérieux dans “Mère des inventions” affichera un message d'inventaire lorsque le joueur l'extrait.

Le composant mystérieux dans “Mère des inventions” affichera un message d'inventaire lorsque le joueur l'extrait. Mère des inventions : Correction d'un problème de continuité de la lore dans le dialogue entre Rahmani et Shin au sujet du paladin Taggerdy.

Correction d'un problème de continuité de la lore dans le dialogue entre Rahmani et Shin au sujet du paladin Taggerdy. Terminé : L'animation du transmetteur étant détruit ne joue plus prématurément.

L'animation du transmetteur étant détruit ne joue plus prématurément. Superviseur, superviseur : Les dialogues et la quête progressent correctement lorsque vous rendez la vidéo de sécurité à l'ingénieur en chef Brass.

Les dialogues et la quête progressent correctement lorsque vous rendez la vidéo de sécurité à l'ingénieur en chef Brass. La meilleure défense : Une cible de quête pointe correctement vers le paladin Rahmani après avoir été parler à la Confrérie à l'étage.

Une cible de quête pointe correctement vers le paladin Rahmani après avoir été parler à la Confrérie à l'étage. La meilleure défense : Correction d'un problème suite auquel apparaissaient plus de vagues d'ennemis que prévu lors du dernier affrontement de la quête.

Correction d'un problème suite auquel apparaissaient plus de vagues d'ennemis que prévu lors du dernier affrontement de la quête. Secrets de fabrication : Le marqueur de quête indiquant “Récupérez le kit de construction du Pip-Boy” indique désormais correctement l'Université Vault-Tec. SON Tableau de S.C.O.R.E. : Entrer rapidement sur le tableau de S.C.O.R.E. ne provoque plus la disparition du son. INTERFACE UTILISATEUR Boutique atomique : Une fois possédée, l'icône de joueur de la Confrérie de l'Acier apparaît correctement sur la page des icônes de joueur dans la boutique atomique.

Une fois possédée, l'icône de joueur de la Confrérie de l'Acier apparaît correctement sur la page des icônes de joueur dans la boutique atomique. Voyage rapide : Ajout d'un message d'erreur lorsque le joueur essaie de faire un voyage rapide vers le C.A.M.P. d'un autre joueur trop proche.

Ajout d'un message d'erreur lorsque le joueur essaie de faire un voyage rapide vers le C.A.M.P. d'un autre joueur trop proche. Carte : Correction d'un problème suite auquel la carte pouvait être ouverte tout en utilisant un terminal.

Correction d'un problème suite auquel la carte pouvait être ouverte tout en utilisant un terminal. Carte : Correction d'un problème rare suite auquel le compte d'objets dans l'aperçu de la machine de vente d'un joueur ne correspondait pas au nombre d'objets dans la machine de vente.

Correction d'un problème rare suite auquel le compte d'objets dans l'aperçu de la machine de vente d'un joueur ne correspondait pas au nombre d'objets dans la machine de vente. Notifications : Correction d'un problème suite auquel la fanfare ne jouait parfois pas après avoir terminé un défi chronométré.

Correction d'un problème suite auquel la fanfare ne jouait parfois pas après avoir terminé un défi chronométré. Pièces d'aptitude : Correction d'un problème visuel suite auquel le total de pièces d'aptitude du joueur affichait un nombre incorrect de pièces d'aptitude après avoir recyclé des cartes d'aptitude.

Correction d'un problème visuel suite auquel le total de pièces d'aptitude du joueur affichait un nombre incorrect de pièces d'aptitude après avoir recyclé des cartes d'aptitude. Pip-Boy : Les objets avec des noms longs s’affichent désormais correctement dans le Pip-Boy.

Les objets avec des noms longs s’affichent désormais correctement dans le Pip-Boy. Quêtes : Correction d'un problème suite auquel le marqueur d'objectif de “Liens de confiance” restait à l'écran après avoir terminé la quête.

Correction d'un problème suite auquel le marqueur d'objectif de “Liens de confiance” restait à l'écran après avoir terminé la quête. Tableau de S.C.O.R.E. : Les récompenses exclusives Fallout 1st sont désormais obtenues séparément des récompenses standard sur le tableau de S.C.O.R.E.

Les récompenses exclusives Fallout 1st sont désormais obtenues séparément des récompenses standard sur le tableau de S.C.O.R.E. Menu Social : Amélioration des contrôles de la souris sur les pop-up du menu Social.

Amélioration des contrôles de la souris sur les pop-up du menu Social. Équipes : l'IU d'équipe de clignote plus lors de la réparation d'objets à un établi. MONDE Monde : Correction de plusieurs endroits du monde où le joueur pouvait être bloqué.

Correction de plusieurs endroits du monde où le joueur pouvait être bloqué. Monde : Correction de plusieurs endroits du monde où le joueur pouvait voir hors du monde.

Bethesda avait annoncé des changements majeurs sur l'inventaire, qui n'était plus vraiment au gout du jour deux ans après la sortie de Fallout 76 . Ainsi, après quelques tests, de nombreuses améliorations ont été appliquées, De ce fait, la limite de la cache atteint désormais 1 200 (soit une augmentation de 50 %), pour entreposer encore plus de choses. Bien évidemment, avec plus d'objets dans la cache, il est plus difficile de trouver un objet précis. C'est pour cela qu'il sera dorénavant possible de retrouver ses objets grâce à trois catégories : « Nouveau », « Armure » et « Vivres ». Enfin, il sera possible de savoir le poids que prend une pile d'objets dans votre inventaire en la sélectionnant, tout simplement. Pour le reste de la mise à jour, qui corrige quelques bugs et équilibre certains points, vous pouvez retrouver le patch notes complet ci-dessous. Notez que la taille du patch n'est pas très importante, variant entre 1,6 et 5 Go selon la plateforme.