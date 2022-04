Fallout 76 : Màj 1.6.4.3.1, tous les détails

Mise à jour 1.6.4.3.1 de Fallout 76 Corrections de bugs Illustration Armes : La peinture de Silver Shroud pour le fusil Tesla s'applique désormais correctement pour le module de canon de fusil à pompe à chargement. C.A.M.P et Ateliers Faille : Résolution d'un problème qui faisait que des tricheurs pouvaient placer des PNJs dans le monde.

Les joueurs peuvent désormais placer correctement les plans qui contiennent la Caserne de Charleston. Murs : Les objets de Décoration murale, comme les fanions, les cadres, les affiches, les panneaux, etc. ne traversent plus les murs de C.A.M.P. de l'Enclave. Défis Monde : Les prérequis du défi de Monde “Terminer les différentes quêtes quotidiennes” ont été réduits de 23 à 22, et il peut à présent être terminé correctement. Combat SVAV : Les attaques SVAV au corps à corps en vue à la troisième personne n'entraînent plus d'écran noir pour le joueur. Ennemis Général : Correction de plusieurs cas où les ennemis pouvaient parfois se figer ou ne plus réagir.

Correction de plusieurs cas où les ennemis pouvaient parfois se figer ou ne plus réagir. Loups : Résolution d'un problème qui empêchait parfois les loups ou d'autres ennemis semblables à des chiens d'attaquer le joueur. Quêtes et évènements Évènements publics : L'utilisation du traqueur d'activités pour effectuer un voyage rapide vers un événement public auquel le joueur participe déjà n'entraîne plus le retrait du joueur de cet événement.

L'utilisation du traqueur d'activités pour effectuer un voyage rapide vers un événement public auquel le joueur participe déjà n'entraîne plus le retrait du joueur de cet événement. Évènements publics : Les joueurs peuvent désormais participer correctement à un événement public en rejoignant le lieu de l'événement.

Les joueurs peuvent désormais participer correctement à un événement public en rejoignant le lieu de l'événement. Ruée vers l'or : Le traqueur de quête ne reste désormais plus affiché à l'écran une fois la Ruée vers l'or terminée. Fallout Worlds Restrictions de construction détendues : Régler l'Activation/Désactivation du collage pour autoriser la collision permet à présent d'autoriser correctement le placement d'objets du C.A.M.P sans rencontrer l'erreur indiquant que des objets s'entrecroisent. Objets Armure : Résolution d'un problème qui entraînait l'accumulation involontaire d'effets de saignement de l'armure à épines. Pour compenser cette modification, l'effet de saignement inflige à présent cinq fois ses anciens dégâts.

Résolution d'un problème qui entraînait l'accumulation involontaire d'effets de saignement de l'armure à épines. Pour compenser cette modification, l'effet de saignement inflige à présent cinq fois ses anciens dégâts. Faille : Correction d'une faille qui faisait qu'une arme pouvait parfois infliger plus de dégâts que prévu dans certaines conditions.

Correction d'une faille qui faisait qu'une arme pouvait parfois infliger plus de dégâts que prévu dans certaines conditions. Faille : Correction d’un problème qui faisait que les joueurs pouvaient parfois obtenir des magazines à plusieurs reprises du même endroit.

Correction d’un problème qui faisait que les joueurs pouvaient parfois obtenir des magazines à plusieurs reprises du même endroit. Couvre-chefs : Le casque Capitaine Cosmos protège désormais correctement des dégâts et maladies entraînés par les dangers aériens.

Le casque Capitaine Cosmos protège désormais correctement des dégâts et maladies entraînés par les dangers aériens. Armes de corps à corps : Les attaques SVAV avec des armes de corps à corps automatiques, comme l'Éventreur, font à présent progresser correctement la jauge de coup critique.

Les attaques SVAV avec des armes de corps à corps automatiques, comme l'Éventreur, font à présent progresser correctement la jauge de coup critique. Armes à distance : Les lances-missiles subissent désormais correctement les dégâts de durabilité à l'utilisation et ne sont plus indestructibles.

Les lances-missiles subissent désormais correctement les dégâts de durabilité à l'utilisation et ne sont plus indestructibles. Armes à distance : Les projectiles du Laser alien et du Désintégrateur alien percutent désormais correctement les objets et le terrain. Localisation Animation : Correction d'un problème qui pouvait empêcher le fonctionnement de l'animation de flot des sources d'eau en jouant à Fallout 76 dans une langue différente de l'anglais. PNJ Alliés : Les alliés ne sembleront plus avoir d'armes à la main une fois un combat terminé. Performance et stabilité Stabilité du client : Correction d’un plantage du client qui pouvait survenir en effectuant des attaques SVAV au corps à corps en vue à la troisième personne.

Correction d’un plantage du client qui pouvait survenir en effectuant des attaques SVAV au corps à corps en vue à la troisième personne. Stabilité du client : Correction d’un plantage du client qui pouvait survenir en recyclant et en stockant rapidement des objets dans un C.A.M.P. qui avait atteint la limite de budget de construction maximum. Son Porte-clés : Ajout d'effets sonores qui se lancent à l'ouverture et à la fermeture du Porte-clés dans le Pip-Boy.

Ajout d'effets sonores qui se lancent à l'ouverture et à la fermeture du Porte-clés dans le Pip-Boy. Grenades : Des effets sonores superflus ne se lancent plus en sortant une arme avec certains types de grenades équipées.

Des effets sonores superflus ne se lancent plus en sortant une arme avec certains types de grenades équipées. Sirènes : Allumer et éteindre une sirène à plusieurs reprises n'entraîne plus une accumulation de ses effets sonores. Interface utilisateur Cadavres à proximité : Les noms d'ennemis longs possèdent à présent des espaces et une taille plus appropriées dans le menu Cadavres à proximité.

Les noms d'ennemis longs possèdent à présent des espaces et une taille plus appropriées dans le menu Cadavres à proximité. Mode photo : Les poses à thème du Dr Zorbo peuvent à nouveau être utilisées dans le mode photo pour les joueurs qui les ont obtenues pendant la Saison 7.

Les poses à thème du Dr Zorbo peuvent à nouveau être utilisées dans le mode photo pour les joueurs qui les ont obtenues pendant la Saison 7. Mode photo : Ajustement de la liste des poses du mode photo pour que les noms et animations des poses soient à nouveau synchronisés.

Ajustement de la liste des poses du mode photo pour que les noms et animations des poses soient à nouveau synchronisés. Tableau de S.C.O.R.E. : Sur consoles, le solde d'atomes actuel du joueur se met désormais à jour immédiatement après l'achat de rangs à l'aide du bouton “Montez en rang jusqu'ici” sur le tableau de S.C.O.R.E.

Sur consoles, le solde d'atomes actuel du joueur se met désormais à jour immédiatement après l'achat de rangs à l'aide du bouton “Montez en rang jusqu'ici” sur le tableau de S.C.O.R.E. Tableau de S.C.O.R.E. : Résolution d’un problème qui faisait que le bouton “Montez en rang jusqu'ici” restait grisé après l'achat d'atomes.

Résolution d’un problème qui faisait que le bouton “Montez en rang jusqu'ici” restait grisé après l'achat d'atomes. Paramètres : Utiliser le bouton “Par défaut” dans les options d'affichage rétablit désormais correctement les paramètres par défaut du jeu.

En ce mardi 12 avril, Fallout 76 a accueilli une nouvelle mise à jour. Les développeurs de chez Bethesda ont déployé, sur toutes les plateformes de jeu concernées. Il apporte, essentiellement, des correctifs quant à différents bugs et problèmes rencontrés. Comptez un peu plus de 9 Go sur consoles PlayStation et Xbox. En revanche, sur PC, cette mise à jour pèse 1.6 Go sur Bethesda.net, 9,1 Go sur Microsoft Store et 2.2 Go sur la plateforme Steam.