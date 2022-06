Fallout 76 : Le développement fut un « cauchemar » pour les équipes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fallout 76 s'est rendu disponible sur la plupart des plateformes de jeu en novembre 2018. Quatre ans après sa sortie officielle, d'anciens développeurs se sont, récemment, exprimés au sujet du titre. Ces derniers sont revenus sur le jeu et sa phase de développement, en expliquant à quel point la période fut difficile pour eux.En effet, il y a peu de temps, les journalistes de Kotaku ont pu s'entretenir avec une dizaine d'anciennes personnes, de chez Bethesda et de Zenimax Media, ayant travaillé sur Fallout 76. Et le constat est indéniable :. Tout d'abord, le rapport mentionne le fait que l'équipe de développement n'était pas très encline à travailler sur un jeu en service réel comme Fallout 76, et ce juste après Fallout 4.Par ailleurs, l'utilisation du moteur Creation Engine n'était pas facile, car il est pensé à la base pour des jeux en solo. Ce qui a mené à des problèmes techniques, des périodes importantes de crunch et à des conditions de travail difficiles pour les différentes équipes. À l'époque, certains développeurs avaient, alors, décidé de quitter le projet et le studio. L'un d'entre eux a, d'ailleurs, déclaré : « Personne ne voulait participer à ce projet, car il dévorait les gens. Le projet a détruit des gens. Le nombre de personnes travaillant sur le projet et quittant Bethesda était assez élevé ». Un autre développeur a dit : « Travailler là-bas était pour moi un rêve d'enfant mais cela s'est transformé en véritable cauchemar ».Pour le moment, Bethesda n'a pas communiqué et n'a pas réagi à ce rapport et aux déclarations des anciens développeurs de Fallout 76.