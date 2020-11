Fallout 76 : La mise à jour Aube d'Acier se dévoile en images et nous donne rendez-vous en décembre

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Bethesda avait annoncé il y a quelques semaines que, entre autres. Le studio vient d'apporter quelques précisions, avec une date de sortie et de nouvelles images à se mettre sous la dent.Ainsi, les joueurs pourront en profiter dès le 1er décembre, date à laquelle la mise à jour Aube d'Acier sera implantée sur toutes les plateformes., bien que de nouveaux PNJ seront aussi ajoutés. Il sera également possible de découvrir de nouveaux lieux dans les Appalaches, tout en pouvant gagner des armes et des armures de l'arsenal de la Confrérie. Une partie de ce contenu peut être aperçu dans le trailer de la mise à jour :Si la mise à jour arrive gratuitement, il sera possible d'acheter le lot Recrutement de la Confrérie pour obtenir quelques objets cosmétiques. Qui plus est, Bethesda a partagé le programme des festivités de cette fin d'année, avec encore quelques surprises et des événements spéciaux :Finalement, jusqu'au 17 novembre, pour célébrer les deux ans du titre, vous pourrez remporter du S.C.O.R.E., monter en rang et obtenir des récompenses plus rapidement en terminant deux défis bonus par jour, plus des défis bonus.