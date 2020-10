Fallout 76 : L'événement Chasse au chasseur de trésors de retour le 15 octobre

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 11,99 € sur PC

24,99 € sur Xbox One

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ce 13 octobre,. D'ailleurs, Bethesda ne tardera pas à partager de plus amples informations à son sujet. Cependant, le studio a plutôt donné quelques précisions sur ce que les joueurs pouvaient attendre sur le court terme,, qui donnera son coup d'envoi ce 15 octobre.Plusieurs changements seront apportés pour faire suite aux retours de la communauté, afin de rendre l'expérience plus qualitative. Par exemple,, alors qu'elles auront une chance plus élevée de vous offrir des seaux de taupe minière ornés. Les récompenses exclusives seront également plus nombreuses, et les marchands proposeront des prix plus abordables.Les joueurs souhaitant participer à l'événement pourront le faire entre les 15 et 19 octobre prochain, sur toutes les plateformes. Fallout 76 reste, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez toujours pas, notre partenaire, et