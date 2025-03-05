Fallout 76 dévoile sa feuille de route pour la saison 20

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 mars 2025 à 11h51
Chers survivants de Virginie-Occidentale, découvrez tout ce que vous réserve la saison 20 de Fallout 76 et sa date de lancement.
Fallout 76 dévoile sa feuille de route pour la saison 20
En temps normal, mars est un mois placé sous le signe du printemps, de la floraison et du retour du soleil. Mais Bethesda a choisi un thème atypique pour débuter la saison. Cependant, il n'est pas ici question de saison calendaire, mais de saison en jeu. En effet, la saison 20 de Fallout 76 va débuter dans quelques jours, et elle compte bien mettre à l'honneur les goules. 

Des récompenses thématiques et la possibilité de devenir une goule dans Fallout 76

Dès le lancement de cette nouvelle saison, les joueurs de niveau 50 et plus pourront débuter la quête « Leap of Faith », ou Saut de la Foi en français. Une fois validée, elle transformera votre personnage en goule. Cependant, il faudra s'adapter aux atouts et aux inconvénients de cette transformation. Votre personnage n'aura plus de jauge de faim et de soif, ce qui peut faciliter le gameplay, et il fera des dégâts plus importants en mêlée. Mais votre visée et votre charisme diminueront progressivement.

Miniature vidéo

En plus de cette transformation, la saison 20 de Fallout 76 sera riche en récompenses cosmétiques. Des accessoires pour votre personnage aux objets insolites pour décorer votre C.A.M.P comme un jacuzzi gluant, un curieux gâteau ou un projecteur, il y en aura pour tous les goûts. Entre mars et juin, le titre proposera régulièrement de nombreux événements allant du concours photo de goules aux promotions en passant par le Gold Rush ainsi que par plusieurs périodes de Double Mutations.

fallout-76-detail-feuille-route
La feuille de route complète de la saison et les dates de tous les événements à venir ont déjà été partagées. Il ne reste donc plus aux survivants qu'à patienter jusqu'au lancement de la saison 20 de Fallout 76, prévu pour le 18 mars prochain.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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