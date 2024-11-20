Fallout 76 : Certaines cartes d'aptitude améliorées avec la mise à jour Abysses lumineux

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 novembre 2024 à 16h50
En vue de faciliter l'intégration et d'augmenter les effets de plusieurs cartes d'aptitude, les développeurs de Fallout 76 ont apporté plusieurs modifications notables.
Fallout 76 : Certaines cartes d'aptitude améliorées avec la mise à jour Abysses lumineux
Présentée lors du Fallout Day 2024, la mise à jour des Abysses lumineux apportera de nombreuses nouveautés à Fallout 76. Entre autres, les résidents de l'Abri peuvent désormais explorer un tout nouveau raid dans un laboratoire abandonné ou adopter les animaux de compagnie C.A.M.P. Mais le contenu de la mise à jour prévue pour décembre 2024 ne se limite pas à ces fonctionnalités. Un rééquilibrage de plusieurs cartes d'aptitude complétera la liste des nouveautés de cette mise à jour. D'ailleurs, celui-ci concernera aussi bien des cartes très populaires que d'autres, délaissées par les joueurs.

Trèfle à 4 feuilles, Suceur de sang ou encore Squelette adamantin modifiés dans Fallout 76

Pour rappel, les cartes d'aptitude de Fallout 76 sont l'équivalent des compétences et des avantages dans Fallout 4. Mais à la différence des compétences classiques, elles ne sont pas sélectionnées par le joueur lors d'une montée de niveau par exemple. Elles s'obtiennent de manière aléatoire via un système de paquets. Or, de nombreux joueurs boudaient les cartes d'aptitude les moins efficaces. La mise à jour de décembre corrigera cela en rendant les cartes concernées « plus intéressantes » selon les mots des développeurs. 

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Elles seront également plus faciles à jouer, car elles ne nécessiteront plus forcément d'améliorations pour être utilisées et exploitées au mieux. Le détail complet des cartes d'aptitude améliorées et les effets additionnels ont été partagés en détail dans un article partagé sur le site officiel de Fallout 76. Mais si la nouvelle a de quoi ravir les joueurs, ces derniers sont plutôt divisés quant à ces modifications. Si certains voient le potentiel de certaines cartes sous un nouveau jour comme Fana de capsules, d'autres pensent que cela rendrait inutiles d'autres talents comme Nomade solitaire.

Pour connaître l'impact réel de ces nouvelles cartes d'aptitude sur le gameplay de Fallout 76, il faudra encore patienter quelques semaines. Rappelons, pour conclure, que Fallout 76 est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Vous pouvez vous procurer le jeu, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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