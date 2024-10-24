Fallout 76 détaille ses nouveautés à venir

Fallout 76 date sa mise à jour next-gen, en même temps que le patch The Slasher
Fallout 76 va très prochainement se doter de versions sur les dernières consoles, en même temps qu'une nouvelle mise à jour, baptisée The Slasher.
Découvrez pourquoi le laboratoire a été abandonné, rassemblez-vous et affrontez les bêtes et les robots qui restent dans le laboratoire ravagé par les radiations au cours de cinq rencontres éprouvantes.La mise à jour Gleaming Depths ajoutera également les animaux de compagnie C.A.M.P. (un chien et un chat, pour commencer), que les joueurs et les joueuses pourront caresser. En outre, Bethesda a prévu d'implanter de l'équipement légendaire quatre étoiles et des titres de joueur, qui « [...] se composent de deux parties [...] » et « [...] peuvent être combinées de multiples façons [...] ».
Apportez vos meilleurs amis, armes, armures et beaucoup de stimpacks, car Gleaming Depths n'est pas pour les âmes sensibles. La bataille finale contre « the Ultracide Terror » mettra votre courage à rude épreuve.
Mais les risques monumentaux s'accompagnent de récompenses légendaires.
Le fait d'incarner une goule ouvre la voie à de nombreux nouveaux styles de jeu grâce à l'ajout de cartes Perk spécifiques aux goules et d'une nouvelle jauge « Feral ». Vous n'aurez pas à vous soucier de la faim ou de la soif, mais n'oubliez pas que certaines personnes et factions n'apprécient pas les goules.Rappelons, pour conclure, que Fallout 76 est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Vous pouvez vous procurer le jeu, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :
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