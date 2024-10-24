Fallout 76 détaille ses nouveautés à venir

À l'occasion du Fallout Day 2024, Bethesda a apporté des informations concernant les nouveaux contenus qui arrivent prochainement sur Fallout 76.

Des informations sur les prochains contenus de Fallout 76

Découvrez pourquoi le laboratoire a été abandonné, rassemblez-vous et affrontez les bêtes et les robots qui restent dans le laboratoire ravagé par les radiations au cours de cinq rencontres éprouvantes.



Apportez vos meilleurs amis, armes, armures et beaucoup de stimpacks, car Gleaming Depths n'est pas pour les âmes sensibles. La bataille finale contre « the Ultracide Terror » mettra votre courage à rude épreuve.



Mais les risques monumentaux s'accompagnent de récompenses légendaires.

Le fait d'incarner une goule ouvre la voie à de nombreux nouveaux styles de jeu grâce à l'ajout de cartes Perk spécifiques aux goules et d'une nouvelle jauge « Feral ». Vous n'aurez pas à vous soucier de la faim ou de la soif, mais n'oubliez pas que certaines personnes et factions n'apprécient pas les goules.

PC Édition Standard → 32,19 € au lieu de 40 €, soit 20 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 3,09 € au lieu de 70 €, soit 96 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Depuis sa sortie,accueille, assez souvent, de nouveaux contenus, afin d'agrémenter et diversifier l'expérience de la communauté. D'ailleurs,En effet, le 23 octobre 2024, et plus précisément en début de soirée, Bethesda a tenu un Fallout Day Brodcast. Au cours de la diffusion,. Ainsi, nous avons appris quedans la langue de Shakespeare. Celui-ci invitera les joueurs et les joueuses à se rendre dans un laboratoire, situé dans le « Ash Heap ». Sur le site officiel, nous pouvons lire la description suivante :. (un chien et un chat, pour commencer), que les joueurs et les joueuses pourront caresser. En outre,, qui « [...] se composent de deux parties [...] » et « [...] peuvent être combinées de multiples façons [...] ».Par ailleurs, la communauté aura prochainement, mais nous ne savons pas encore quand. Le studio écrit à ce sujet :Rappelons, pour conclure, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Vous pouvez vous procurer le jeu, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :