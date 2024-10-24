Fallout 76 détaille ses nouveautés à venir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 octobre 2024 à 11h27
À l'occasion du Fallout Day 2024, Bethesda a apporté des informations concernant les nouveaux contenus qui arrivent prochainement sur Fallout 76.
Fallout 76 détaille ses nouveautés à venir
Depuis sa sortie, Fallout 76 accueille, assez souvent, de nouveaux contenus, afin d'agrémenter et diversifier l'expérience de la communauté. D'ailleurs, Bethesda a célébré le Fallout Day cette année en révélant des détails au sujet des nouveautés à venir sur Fallout 76.

Des informations sur les prochains contenus de Fallout 76

En effet, le 23 octobre 2024, et plus précisément en début de soirée, Bethesda a tenu un Fallout Day Brodcast. Au cours de la diffusion, les développeurs de Fallout 76 ont dévoilé les nouveautés qui seront bientôt disponibles sur le titre. Ainsi, nous avons appris que la prochaine mise à jour, prévue pour décembre, introduira un nouveau raid, baptisé « Gleaming Depths » dans la langue de Shakespeare. Celui-ci invitera les joueurs et les joueuses à se rendre dans un laboratoire, situé dans le « Ash Heap ». Sur le site officiel, nous pouvons lire la description suivante :
Découvrez pourquoi le laboratoire a été abandonné, rassemblez-vous et affrontez les bêtes et les robots qui restent dans le laboratoire ravagé par les radiations au cours de cinq rencontres éprouvantes.

Apportez vos meilleurs amis, armes, armures et beaucoup de stimpacks, car Gleaming Depths n'est pas pour les âmes sensibles. La bataille finale contre « the Ultracide Terror » mettra votre courage à rude épreuve.

Mais les risques monumentaux s'accompagnent de récompenses légendaires.
La mise à jour Gleaming Depths ajoutera également les animaux de compagnie C.A.M.P. (un chien et un chat, pour commencer), que les joueurs et les joueuses pourront caresser. En outre, Bethesda a prévu d'implanter de l'équipement légendaire quatre étoiles et des titres de joueur, qui « [...] se composent de deux parties [...] » et « [...] peuvent être combinées de multiples façons [...] ».

Miniature vidéo

Par ailleurs, la communauté aura prochainement la possibilité de pêcher mais aussi d'incarner une goule sur Fallout 76, mais nous ne savons pas encore quand. Le studio écrit à ce sujet : 
Le fait d'incarner une goule ouvre la voie à de nombreux nouveaux styles de jeu grâce à l'ajout de cartes Perk spécifiques aux goules et d'une nouvelle jauge « Feral ». Vous n'aurez pas à vous soucier de la faim ou de la soif, mais n'oubliez pas que certaines personnes et factions n'apprécient pas les goules.
Rappelons, pour conclure, que Fallout 76 est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Vous pouvez vous procurer le jeu, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :
  • PC
    • Édition Standard → 32,19 € au lieu de 40 €, soit 20 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 3,09 € au lieu de 70 €, soit 96 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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