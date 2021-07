Fallout 76 : Bethesda implore les joueurs de lui laisser une seconde chance

Nous avons écouté les réactions des joueurs qui nous disaient « ça ne ressemble pas à un jeu Fallout » et depuis le lancement, nous avons apporté des changements significatifs. C'est maintenant un jeu très axé sur l'histoire. Vous allez avoir de grandes interactions avec les PNJ et des choix intéressants. Il y a beaucoup d'histoire en profondeur. Si vous êtes un fan d'histoire, ou un fan de RPG traditionnel comme je le suis moi-même, il y a beaucoup de choses [maintenant] que vous pouvez venir explorer. Alors, n'hésitez pas à vous lancer et à nous donner une chance.

PC Édition Standard → 6,98 € au lieu de 39,99 €, soit 83 % de réduction. Édition Tricentennial → 12,99 € au lieu de 79,99 €, soit 84 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 20,99 € au lieu de 69,99 €, soit 70 % de réduction.



fait malheureusement partie des jeux qui ont connu un lancement assez catastrophique. Paru en novembre 2018, le titre dea défrayé la chronique, notamment à cause de ses nombreux bugs, mais aussi parce que l'ADN du jeu n'était plus vraiment là selon les propos de certains joueurs. De ce fait, le studio avait décidé de prendre en compte les commentaires de sa communauté, et ainsi de proposer plusieurs grosses mises à jour (notamment Wastelanders ) afin de réparer le mal qui avait été fait.Depuis,se porte beaucoup mieux qu'à ses débuts, et les joueurs sont toujours au rendez-vous, et malgré les déboires des premiers mois suivants sa sortie, le jeu avait su se créer une fanbase assez solide qui a su lui rester fidèle au fil des mois. Lors d'un entretien avec Newsweek , a détaillé l'évolution du titre, mais aussi la façon dont les développeurs en sont arrivés là.Selon ses dires, les retours des joueurs ainsi que les différentes phases de tests ont contribué à façonner, et il espère que les joueurs qui ont été déçus donneront une seconde chance au titre. Il va même plus loin dans ses propos puisqu'il les implore.Pour rappel,est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à un moindre prix sur les plateformes suivantes :