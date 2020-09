Fallout 76 accueille des opérations quotidiennes

Comment participer aux opérations quotidiennes ?

Même si les critiques ne sont pas élogieuses envers, Bethesda a durement travaillé pour rectifier le tir, et semble maintenant avoir conquis sa communauté à force de mises à jour et nouvelles fonctionnalités. Le studio a d'ailleurs annoncé sa prochaine fonctionnalité,, qui apporteront défis et récompenses aux joueurs qui y participent.Ces derniers enverront les joueurs dans un lieu aléatoire et défini pour l'occasion,Le premier, « Liaison montante » vous demandera de sécuriser plusieurs liaisons montantes,. Comme l'indique le nom, chaque jour, un nouveau défi sera disponible. Des ennemis tels que des robots ou des super mutants seront également de la partie pour vous rendre la tâche plus compliquée, avec des mutations aléatoires. Ces dernières s'appliquent à tous les adversaires rencontrés dans les opérations quotidiennes.Ces opérations peuvent être jouées seul ou en équipe de quatre joueurs autant de fois que souhaité, mais les récompenses ne peuvent être obtenues que lors de la première participation pour la plupart. Outre le bonus de temps, plus le défi est réussi rapidement, plus la récompense est importante, promettant de l'XP, deux montants de monnaie en jeu, deux objets légendaires et un « colis de ravitaillement », des objets uniques pourront être gagnés. Finalement, Bethesda conseille de participer à ces opérations quotidiennes en groupe, même si les plus expérimentés parviendront à les accomplir seuls.Pour prendre part à ces opérations, rien de bien compliqué. Vous allez devoir trouver le nouveau traqueur sur la carte des activés, lequel liste toutes les opérations disponibles. Sélectionnez-en une pour avoir de plus amples informations ou pour la rejoindre. Fallout 76 est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One.