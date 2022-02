Bethesda ferme son launcher Bethesda.net et migre sur Steam

A l'attention des joueurs PC : Nous avons pris la décision de fermer la plateforme Bethesda Net, et de migrer sur Steam.



Retrouvez ici toutes les informations pour migrer votre bibliothèque Bethesda Net de votre PC sur Steam : https://t.co/T0Xmb0TzA5 pic.twitter.com/gfDU4BJ6iJ — Bethesda France (@Bethesda_fr) February 22, 2022

D'ici quelques semaines,. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer Bethesda, à qui nous devons essentiellement la série Fallout, ou plus récemment DEATHLOOP. Dès le mois de mai, la plateforme ne sera plus accessible.De ce fait,, donc, bien qu'ils étaient déjà disponibles. Pour les joueurs, Bethesda a tenu à préciser que cela n'allait absolument rien changer. Il suffit juste de migrer ses données, et le reste se fera naturellement. Vous retrouverez vos jeux, bien évidemment, sans devoir les racheter, mais également votre progression.Bien que le processus exact de migration sera détaillé d'ici quelques semaines, le studio prend l'exemple de Fallout 76 . Les joueurs auront l'occasion de récupérer l'entièreté des choses, et ne perdront donc rien de ce qui a été acquis ces dernières années, depuis la sortie. Le seul fait important est l'abonnement Fallout 1st, qui ne sera pas renouvelé de manière automatique.Côté liste d'amis, là encore, vous ne perdrez pas grand-chose, puisque celle-ci pourra également être retrouvée in-game.Concernant Bethesda.net, sachez que. Les jeux, et le launcher, ne seront plus accessibles à ce moment, bien qu'aucune date n'ait été donnée, pour le moment.