Fallout 5 est en préproduction et la « destination à long terme » de Bethesda

Bethesda a, très récemment, dit quelques mots à propos de Fallout 5, dont le développement a bien commencé.

Depuis de nombreuses années maintenant, les fans de l'univers post-apocalyptique Fallout attendent avec grande impatience un nouvel opus, soit Fallout 5. Il y a très peu de temps, Bethesda a confirmé que le travail sur Fallout 5 a commencé, tandis que la franchise accueillera d'autres projets à l'avenir.

« Fallout 5 est actuellement en préproduction »

C'est via une récente publication sur son compte Twitter/X, qui apporte de nombreuses informations sur diverses licences du studio, que Bethesda a prononcé quelques mots au sujet de Fallout 5. Ainsi, le studio de développement explique que la licence Fallout est « l'une de nos plus grandes priorités aujourd'hui » et que Fallout 5 est bien en préproduction. Bethesda ajoute, d'ailleurs, que ce nouvel opus Fallout est « notre destination à long terme ».

A NOTE FROM BETHESDA GAME STUDIOS



We love making these worlds as much as you love playing in them. Today, we want to share what's next for Bethesda Game Studios and what you can expect from us in the years ahead.



For forty years, we've built games that have entertained almost… pic.twitter.com/slD4pMWqW1 — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 17, 2026

Ces propos indiquent que la sortie de Fallout 5 est encore lointaine, mais que les équipes travaillent bel et bien dessus, et ce, sur Creation Engine 3, soit « une plateforme technologique partagée que nous construisons depuis le lancement de Starfield ». En attendant, d'autres projets autour de la franchise Fallout sont prévus.

Des projets Fallout à venir en complément

Dans cette même publication, Bethesda précise bel et bien que « plusieurs projets Fallout » sont en développement actif à l'heure actuelle. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses seront, très certainement, ravis d'apprendre que des remasters pour Fallout 3 et Fallout: New Vegas, qui avaient fait l'objet de nombreux leaks, sont bien en développement. De plus, Fallout 76 profitera prochainement d'une nouvelle extension, qui est baptisée Raven Rock et qui est décrite comme une « histoire prélude à Fallout 3 ». Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée à ce sujet.

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Dans tous les cas, la licence Fallout est loin d'avoir dit son dernier mot et les fans peuvent s'attendre à de nouveaux projets vidéoludiques plongés dans cet univers ainsi qu'à divers éléments inédits pour les titres existants.