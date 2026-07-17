Fallout 5 est en préproduction et la « destination à long terme » de Bethesda

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juillet 2026 à 16h51
Bethesda a, très récemment, dit quelques mots à propos de Fallout 5, dont le développement a bien commencé.
Fallout 5 est en préproduction et la « destination à long terme » de Bethesda

Depuis de nombreuses années maintenant, les fans de l'univers post-apocalyptique Fallout attendent avec grande impatience un nouvel opus, soit Fallout 5. Il y a très peu de temps, Bethesda a confirmé que le travail sur Fallout 5 a commencé, tandis que la franchise accueillera d'autres projets à l'avenir.

« Fallout 5 est actuellement en préproduction »

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C'est via une récente publication sur son compte Twitter/X, qui apporte de nombreuses informations sur diverses licences du studio, que Bethesda a prononcé quelques mots au sujet de Fallout 5. Ainsi, le studio de développement explique que la licence Fallout est « l'une de nos plus grandes priorités aujourd'hui » et que Fallout 5 est bien en préproduction. Bethesda ajoute, d'ailleurs, que ce nouvel opus Fallout est « notre destination à long terme ».

Ces propos indiquent que la sortie de Fallout 5 est encore lointaine, mais que les équipes travaillent bel et bien dessus, et ce, sur Creation Engine 3, soit « une plateforme technologique partagée que nous construisons depuis le lancement de Starfield ». En attendant, d'autres projets autour de la franchise Fallout sont prévus.

Des projets Fallout à venir en complément

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Dans cette même publication, Bethesda précise bel et bien que « plusieurs projets Fallout » sont en développement actif à l'heure actuelle. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses seront, très certainement, ravis d'apprendre que des remasters pour Fallout 3 et Fallout: New Vegas, qui avaient fait l'objet de nombreux leaks, sont bien en développement. De plus, Fallout 76 profitera prochainement d'une nouvelle extension, qui est baptisée Raven Rock et qui est décrite comme une « histoire prélude à Fallout 3 ». Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée à ce sujet. 

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Dans tous les cas, la licence Fallout est loin d'avoir dit son dernier mot et les fans peuvent s'attendre à de nouveaux projets vidéoludiques plongés dans cet univers ainsi qu'à divers éléments inédits pour les titres existants.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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